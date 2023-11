“Torre inclinada” em Itália encerrada devido a receios de desabamento

Dante Alighieri ficou tão fascinado que escreveu sobre ela duas vezes: na "Divina Comédia" e num outro soneto. Charles Dickens ficou impressionado com ela quando viajava por Itália. E agora a torre medieval "inclinada" da Garisenda, em Bolonha, está a suscitar uma publicidade muito moderna, com a preocupação de que possa estar a ceder.

As ruas à volta da Garisenda - uma das "torres gémeas" de Bolonha, situada no centro da cidade - foram isoladas enquanto os cientistas monitorizam o monumento para ver se há indícios de que a estrutura está a rachar e a mover-se.

A torre de 48 metros foi construída no século XII, quando Bolonha era uma "mini Manhattan", com dezenas de torres a alcançar o céu, cada uma construída por famílias locais que tentavam construir a sua mais alta do que a anterior. Mas inclina-se num ângulo de quatro graus - apenas um pouco mais vertical do que a Torre Inclinada de Pisa, colocada num ângulo de cinco graus. Já estava inclinada no início do século XIV, quando Dante escreveu o "Inferno", no qual descreve a vertigem de olhar para o lado inclinado da Garisenda. Atualmente, uma placa na torre comemora o verso que lhe foi dedicado.

Encurtada em anos posteriores, situa-se no centro da cidade ao lado da Asinelli - uma torre com o dobro da altura, à qual os turistas podem subir.

O presidente da Câmara, Matteo Lepore, bloqueou a área ao redor das torres no fim de semana, depois de se reunir com o superintendente do património da cidade e a comissão de cientistas que tem monitorizado o par de torres desde 2018, para "realizar mais monitorização e instalar sensores... para ter informações definitivas sobre o estado de saúde da Garisenda", anunciou numa reunião do conselho da cidade na segunda-feira, num discurso partilhado com a CNN.

Foram colocados sensores acústicos à volta da torre para monitorizar eventuais ruídos de tensão, como fissuras ou rangidos, e foi também instalado um pêndulo para acompanhar o movimento.

O acesso dos visitantes a Asinelli também foi interrompido e será instalado um pêndulo na torre mais alta.

Transformar a área numa zona pedonal tem menos a ver com preocupações imediatas de segurança e mais com o facto de permitir que os instrumentos recolham dados mais precisos, explicou o presidente da Câmara.

Os testes continuarão durante o resto da semana, a fim de verificar se a torre está a fazer algo mais do que "oscilar... como tem feito mais ou menos desde que foi construída", disse Lepore, acrescentando que todas as torres e arranha-céus se movem até um certo limite.

Lepore disse que a torre "tem estado a inclinar-se há vários séculos e tem sido objeto de várias intervenções ao longo de décadas".

A Garisenda, vista ao lado da torre Asinelli, mais alta, inclina-se num ângulo de quatro graus. DeAgostini/Getty Images

Será apresentado um relatório semestral, que deverá ser apresentado no final de novembro. O conselho já contratou uma empresa para fazer qualquer trabalho que seja necessário - uma empresa que trabalhou na ponte Morandi, que ruiu em Génova. Será também formada uma comissão para o projeto de restauração, liderada pelo município.

As estradas estarão bloqueadas até sexta-feira, embora, segundo os meios de comunicação locais, os autocarros possam não voltar a circular à volta das torres.

Chamando-lhe o "símbolo da nossa cidade, juntamente com a torre Asinelli", e garantindo "proteger a Garisenda como um monumento", Lepore disse ao conselho: "Estamos a trabalhar para fazer tudo o que precisa de ser feito".

As obras surgem depois de Lucia Borgonzoni, subsecretária do Ministério da Cultura de Itália, representante da Liga do Norte, de direita, ter dado o alarme sobre a segurança da torre. Borgonzoni, uma política da Emilia-Romagna, a região de que Bolonha é capital, concorreu anteriormente, sem sucesso, à presidência da câmara da cidade em 2016 e à presidência da região em 2019. Lepore representa o Partido Democrata, de centro-esquerda, e a sua oposição no conselho acusou-o de não proteger a torre.

Borgonzoni disse ao jornal local "Il Resto del Carlino", no domingo, que estava "preocupada" com as oscilações registadas até agora, e sugeriu que a comissão científica que as monitoriza há cinco anos tinha "subestimado a situação".

Lepore disse na segunda-feira que se iria "abster do debate político, não porque não queira participar... mas porque acredito que quando há decisões importantes a tomar, incluindo fazer a coisa certa de um ponto de vista institucional, isso deve ser feito com calma e com a consciência tranquila".

O Ministério da Cultura de Itália não respondeu a um pedido de comentário.

Entretanto, os habitantes locais continuam a viver normalmente.

"Não temos medo nenhum", disse Fabio Bergonzini, um guia turístico da cidade.

"Nós [os bolonheses] nunca sentimos que isso fosse um problema.

"A segurança é sempre importante e, obviamente, eles precisam de investigar, mas não acredito que a torre vá cair."