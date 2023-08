Chianti e bistecca mal passada. Decisão que chocou a banca italiana foi tomada num restaurante

Itália dá meia volta no imposto extraordinário sobre a banca após perder mais de oito mil milhões de euros num dia

Seriam mais de 400 milhões de euros. O que podia ganhar Portugal se seguisse Itália no imposto aos lucros extraordinários dos bancos

Foi num restaurante típico da Toscana que a primeira-ministra e o vice-primeiro-ministro de Itália tomaram a decisão que chocou os bancos e a bolsa do país.

Giorgia Meloni e Matteo Salvini juntaram-se com as suas famílias ao jantar para concordarem na aplicação de uma taxa de 40% sobre os lucros extraordinários que os bancos estão a ter com a subida das taxas de juros.

De acordo com o Politico os dois governantes tomaram a decisão à mesa, com um dos vinhos mais apreciados em todo o mundo, o clássico italiano Chianti, e uma bistecca fiorentina mal passada, um bife tradicional da Toscana.

Um jantar saboroso do qual saiu uma reação amarga da banca. É que as ações dos principais bancos italianos caíram a pique assim que a bolsa abriu no dia seguinte ao anúncio, levando atrás toda a bolsa europeia.

O governo italiano já veio fazer um esclarecimento para tentar controlar o efeito, mas o setor continua a atacar a medida.

Tanto Meloni como Salvini mantêm um discurso agressivo contra a banca, acusando os bancos de se aproveitarem das dificuldades dos italianos, nomeadamente dos que sofreram com a subida das prestação do crédito à habitação.