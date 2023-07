Mulher morre após ataque de jacaré enquanto passeava o cão junto a campo de golfe

Uma mulher de 69 anos foi morta no que poderá ter sido um ataque de um jacaré. O incidente ocorreu esta terça-feira enquanto passeava o cão, perto de um campo de golfe em Hilton Head Island, cidade localizada no Estado da Carolina dos Sul, nos EUA.

Depois de ter sido dado o alerta, a moradora do bairro de Spanish Wells foi encontrada por volta das 09:30 na margem de uma lagoa que cerca o campo de golfe, segundo o gabinete do xerife do condado de Beaufort. Em comunicado, as autoridades indicaram que a vítima, que não foi identificada, “parecia não reagir”.

“Foram desenvolvidos trabalhos de resgate, mas apareceu um jacaré, que estava a guardar o corpo da mulher, interrompendo os esforços de emergência”, lê-se no comunicado. O animal acabou por ser retirado e o corpo da mulher recuperado. Segue-se agora uma autópsia para confirmar se a morte foi provocada pelo ataque do jacaré.

Este é o segundo ataque fatal de um jacaré no espaço de um ano no condado de Beaufort, do qual faz parte a cidade de Hilton Head Island, aponta o gabinete. Em agosto do ano passado, uma mulher de 88 anos foi também atacada mortalmente por um jacaré, enquanto fazia jardinagem.