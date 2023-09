Morreu Jack Sonni

Jack Sonni, antigo guitarrista da banda de rock britânica Dire Straits, morreu esta sexta-feira, revelou o grupo através de uma publicação nas redes sociais, sem adiantar a causa da morte. Tinha 68 anos.

Os ex-companheiros de Jack Sonni recordam-no como "um verdadeiro entusiasta de guitarra que adorava tocar e improvisar" todos os dias. "O Jack fez amigos onde quer que fosse e os seus amigos em todo o mundo sentirão falta dele. Os nossos pensamentos estão com a sua família neste momento", pode ler-se na mensagem assinada pelo vocalista e principal guitarrista do grupo, Mark Knopfler.

Jack Sonni, que nasceu no Indiana, Pensilvânia, conheceu os membros fundadores do Dire Straits e os guitarristas David e Mark Knopfler quando trabalhava numa loja de guitarras em Manhattan, em 1978. Os Knopflers fundaram a banda no ano anterior, com o baixista Jon Illsley e o baterista Pieck Witgers.

Carinhosamente conhecido como "o outro guitarrista" do grupo - uma alcunha que o próprio utilizou na sua biografia - Jack Sonni começou a tocar com a banda e fez parte do álbum "Brothers in Arms", que alcançou um sucesso mundial, e integrou a digressão que se seguiu ao respetivo álbum.