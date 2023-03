Jacques Rodrigues, patrão do grupo Impala que, a par de Pinto Balsemão, é o mais antigo barão dos Media em Portugal, foi esta manhã detido pela Polícia Judiciária, aos 83 anos, apurou a CNN Portugal (do mesmo grupo da TVI). O filho do empresário, que tem o mesmo nome, também foi detido, bem como um advogado e um revisor oficial de contas.

Dono de títulos como as revistas Nova Gente, Maria ou TV 7 Dias, é suspeito de crimes relacionados com a insolvência dolosa de sociedades onde acumulou uma gigantesca fraude na ordem dos 100 milhões de euros, para se eximir a dívidas do mesmo valor a credores, repartidas entre trabalhadores das empresas - muitos deles jornalistas das várias publicações - e o Estado. Existem ainda suspeitas relacionadas com corrupção e burla agravada.

Os valores em dívida são públicos há largos anos, tendo em conta os litígios judiciais entre Jacques Rodrigues e muitos dos lesados.

Terá contado, para o efeito, com cúmplices, alguns dos quais esta manhã também detidos pela Unidade de Combate à Corrupção da PJ.

O esquema passaria pela manipulação da contabilidade de várias empresas, de forma a ocultar e dissipar capitais devidos aos credores do empresário que há largos anos foi declarado como insolvente a título pessoal, apesar dos elevados sinais exteriores de riqueza.

Decorrem buscas na sede da Impala, em Sintra, e noutras sociedades e nas casas dos suspeitos dos crimes.