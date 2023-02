Jair Bolsonaro deu início a um processo para extensão do seu visto de turista nos Estados Unidos, pretendendo obter uma permissão para uma estada superior a seis meses naquele país, onde está desde 30 de dezembro, quando ainda era presidente do Brasil. A informação foi confirmada pela AG Immigration, que representa o ex-chefe de Estado brasileiro, à CNN Brasil.

O advogado que representa Jair Bolsonaro, que está na cidade de Orlando, acrescentou à agência Reuters que o brasileiro vai permanecer em solo norte-americano enquanto espera pela revalidação do visto, cuja validade terminou esta segunda-feira.

“Ele gostaria de tirar uma folga, limpar a cabeça e aproveitar como turista nos Estados Unidos por alguns meses antes de decidir qual será o seu próximo passo”, acrescentou Felipe Alexandre, não esclarecendo se isso significa uma estada inferior ou superior aos seis meses.

Jair Bolsonaro deixou o Brasil ainda como presidente, não cumprindo a tradição de marcar presença na tomada de posse do seu sucessor, Lula da Silva. Foi isso que lhe permitiu entrar com um visto diplomático nos Estados Unidos, onde chegou a bordo do avião presidencial.

A apreciação do visto de turista vai ser feita pelo Departamento de Estado, que a pode conceder ou não, nomeadamente a pensar nas pressões internas e externas, com vários políticos norte-americanos e brasileiros a exigirem a deportação de Jair Bolsonaro pelo possível incitamento à invasão ocorrida aos edifícios do poder em Brasília.