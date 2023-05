Polícia brasileira faz buscas em casa de Bolsonaro. Mauro Cid detido

A Polícia Federal do Brasil efetuou buscas, esta quarta-feira, em casa de Jair Bolsonaro, em Brasília. O imóvel, situado no Jardim Botânico, é onde o antigo presidente vive atualmente com Michelle Bolsonaro, avança a CNN Brasil.

Max Guilherme e o Sérgio Cordeiro, assessores de Bolsonaro também foram detgidos. No total, foram executados seis mandados de prisão.

As autoridades brasileiras detiveram ainda o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e braço direito de Jair Bolsonaro. A investigação está inserida na Operação Venire, que arrancou esta quarta-feira, e prende-se com alegados dados falsos sobre a vacinação contra a covid-19 que foram inseridos nos sistemas do Ministério da Saúde brasileiro.

Fonte da Polícia Federal informou a CNN Brasil que a filha de Jair Bolsonaro, Laura Bolsonaro, teria dados alterados nos certificados de vacinação contra o SARS-CoV-2.

De acordo com a CNN Brasil, Mauro Cid já tinha um depoimento agendado para as 9:00 desta quarta-feira sobre as joias oferecidas ao governo brasileiro pela Arábia Saudita. Contudo, esta investigação não está relacionada com esse caso.

A CNN Brasil apurou que a filha e a mulher de Mauro Cid, estão entre os alvos da Polícia Federal por suspeitas de que os seus dados de vacinação foram intencionalmente adulterados.