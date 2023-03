Jair Bolsonaro aterrou em Brasília pouco das depois 7:00 locais (11:00 em Lisboa), após três meses nos Estados Unidos. Os planos do antigo presidente do Brasil para este regresso ao país incluíam um desfile em carro aberto e até um discurso para apoiantes após o desembarque, mas o esquema de segurança montado pela Polícia Federal (PF) impediu o festejo.

A polícia impôs uma rota alternativa e proibiu a realização manifestações em determinados locais. Entre os poucos apoiantes que o esperavam no aeroporto, e que não chegaram a ver Bolsonaro, ouviram-se gritos de “mito, mito”, como se tornou habitual desde a sua eleição. Bolsonaro deixou o aeroporto acompanhado por duas viaturas da polícia e dirigiu-se para a sede do Partido Liberal, no centro de Brasília, onde se vai reunir com dirigentes do partido.

Em declarações à CNN, antes de embarcar, Bolsonaro afirmou que não regressa para liderar "nenhuma oposição", até porque considerra o governo de Lula da Silva como "uma oposição por si só", mas garantiu que vai paraticipar no seu partido "como uma pessoa experiente" e que vai colaborar "como eles desejarem". Já sobre uma possível colaboração com o atual governo, Bolsonaro disse que não existe essa possibilidade.

Jair Bolsonaro, que viajou para os EUA no dia da entrega da faixa presidencial a Lula da Silva, negou ainda irregularidades no caso das joias recebidas como presente da Arábia Saudita. No próximo dia 5, o ex-presidente vai ter de prestar contas à Polícia Federal.

Sobre planos do futuro, o ex-presidente, atualmente com 67 anos, disse ainda que não vai esquecer os apoiantes e que, por isso, vai percorrer o Brasil "uma a duas vezes por mês", para conversar com eles.

Com Bolsonaro voaram Max Guilherme Machado de Moura, sargento reformado da polícia militar do Rio de Janeiro, que trabalha com Bolsonaro desde que este era deputado federal; Marcelo Costa Câmara, coronel do Exército que fazia parte da sua equipa de segurança; e Sérgio Rocha Cordeiro, capitão do Exército e assessor do ex-presidente desde 2019.