O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está a caminho do Brasil depois de três meses nos Estados Unidos. Segundo a CNN Brasil, o ex-chefe de Estado brasileiro embarcou em Orlando, esta quarta-feira à noite (madrugada de quinta-feira em Portugal), e deverá aterrar no Aeroporto Internacional de Brasília ao início da manhã.

Em declarações à CNN, Bolsonaro afirmou que não regressa para liderar "nenhuma oposição", até porque considerra o governo de Lula da Silva como "uma oposição por si só", mas garantiu que vai paraticipar no seu partido "como uma pessoa experiente" e que vai colabrorar "como eles desejarem".

Já sobre uma possível colaboração com a atual administração, Bolsonaro disse que não existe essa possibilidade.

Jair Bolsonaro, que viajou para os EUA no dia da entrega da faixa presidencial a Lula da Silva, negou ainda irregularidades no caso das joias recebidas como presente da Arábia Saudita.

Sobre planos do futuro, disse ainda que não vai esquecer os apoiantes e que, por isso, vai percorrer o Brasil "uma a duas vezes por mês", para conversar com eles.