Os 700 escuteiros portugueses que estão num encontro mundial estão a ser acompanhados "diariamente" pela embaixada em Seul após onda de calor - milhares já abandonaram o local

Os 700 jovens portugueses que estão num encontro mundial de escuteiros na Coreia do Sul estão a ser acompanhados "diariamente" pela embaixada de Portugal em Seul e encontram-se "todos bem", disse fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros à CNN Portugal, depois de centenas de participantes terem abandonado o evento devido a uma onda de calor, com temperaturas elevadíssimas.

O calor que se faz sentir levou centenas de jovens aos hospitais, sendo que estão reunidos mais de 50.000 escuteiros de todo o mundo na 25.ª edição do Jamboree, que Portugal vai organizar em 2025.

A Coreia do Sul tem registado temperaturas elevadas, na ordem dos 35 ºC, desencadeando avisos meteorológicos a nível nacional. Nesta quinta-feira, 1.486 jovens foram assistidos no hospital oficial do acampamento, em Saemangeum, a sul de Seul, de acordo com Kim Hyun-soon, presidente do Comité Organizador do Jamboree. Dos jovens que foram assistidos no hospital, 250 tinham erupções cutâneas, 138 apresentavam doenças relacionadas com o calor e 386 queixavam-se de picadas de insectos.

Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) disse à CNN Portugal que a situação da delegação portuguesa está a ser acompanhada de perto. "A Embaixada de Portugal em Seul está a acompanhar a situação, em contacto com as autoridades locais e com os participantes portugueses, que se encontram todos bem", garantiu o Governo.

A delegação portuguesa vai ser acompanhada de perto até ao final do evento, assegurou ainda fonte do MNE. "A Embaixada em Seul irá continuar a acompanhar, diariamente, as condições em que se encontram os escoteiros portugueses, que participam no Jamboree."

Devido à onda de calor, a Associação dos Escuteiros do Reino Unido tomou a decisão de retirar os seus cerca de 4.000 participantes e voluntários do local. Em comunicado, os escuteiros britânicos anunciaram que iriam transferir a sua delegação para hotéis na capital, Seul, nos próximos dois dias. Acreditam que esta mudança irá também aliviar a pressão sobre o local do evento e garantir o bem-estar dos jovens que permanecem no acampamento.

O Jamboree é um encontro de uma semana que inclui espetáculos culturais e atividades ao ar livre. A maioria dos participantes no Jamboree tem idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos.

O Governo português obteve também a garantia de que "as autoridades coreanas comprometeram-se a melhorar as condições no campo, através da distribuição de mais água gelada e da melhoria das instalações no combate ao calor".

Apesar dos desafios colocados pela onda de calor, os organizadores e as autoridades estão determinados a garantir o bem-estar de todos os participantes. Estão a trabalhar para implementar medidas de proteção dos escuteiros e proporcionar um ambiente seguro durante o resto do Jamboree, que termina apenas a 11 de agosto.