"Encontram-se bem e calmos". Escuteiros portugueses em Seul já foram realojados devido à aproximação de tufão

Os 762 escuteiros portugueses que participam no encontro mundial Jamboree na Coreia do Sul “foram hoje retirados, pelas autoridades sul-coreanas, do acampamento”, disse fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros à CNN Portugal, tal como estava, aliás, previsto, devido à aproximação do tufão Khunann. Os jovens foram realojados no campus universitário da cidade de Jeonju, nos arredores de Seul, onde ficarão até ao encerramento do evento (12 de agosto), estando a embaixada de Portugal naquele país "a acompanhar a situação”.

Segundo Henrique Ramos, porta-voz do Corpo Nacional de Escutas (CNE), os jovens portugueses “encontram-se calmos e bem”, aguardando novidades acerca do programa alternativo. "A atividade deverá continuar, naturalmente, em moldes diferentes, até sábado", explicou à CNN Portugal.

A evacuação do acampamento teve início às 09:00 locais, com o primeiro autocarro a transportar um contingente de escuteiros do Taiwan. Dos 37 mil participantes, mais de dois terços já partiram, segundo o ministro do Interior Lee Sang-min.

Para esta operação, que vai demorar várias horas, foram alocados mais de mil autocarros. Os autocarros estão a ser escoltados por 273 veículos de patrulha da polícia e quatro helicópteros. Os participantes serão alojados em 128 locais de todo o país, acrescentou Lee Sang-min.

O tufão Khanun, que já causou estragos no sul do Japão, está a dirigir-se para a Coreia do Sul, levando chuvas fortes e ventos que podem atingir os 154 km/h, segundo as agências meteorológicas. Prevê-se que o tufão atinja o sul do país nesta quinta-feira, antes de se deslocar para a região onde está instalado o acampamento mundial.

Segundo Henrique Ramos, em Seul, os escuteiros irão ficar alojados maioritariamente em escolas e recintos desportivos, um pouco à semelhança do que aconteceu na semana passada em Lisboa com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), evento que a capital sul-coreana receberá em 2027.

Desde o início do evento, a 1 de agosto, que têm surgido vários problemas. Na primeira semana, centenas de adolescentes adoeceram devido a uma vaga de calor, enquanto outros foram hospitalizados devido a problemas como erupções de calor, queimaduras solares e picadas de insetos. Mais de 30 participantes portugueses foram observados pelos médicos do acampamento e alguns foram assistidos em hospitais locais. Os quatro jovens portugueses que testaram positivo à covid-19 já retomaram as atividades após isolamento de cinco dias.

"Durante os cinco dias que restam, o governo continua a gerir o programa do Jamboree, e vamos apoiar os participantes na construção da experiência do Jamboree", sublinhou o ministro.

Os organizadores sul-coreanos estão determinados a minimizar as perturbações durante o Jamboree, o primeiro encontro mundial de escuteiros desde a pandemia. "Esta é a primeira vez em mais de 100 anos de Jamborees Escoteiros Mundiais que tivemos de enfrentar desafios tão complexos", assumiu Ahmad Alhendawi, secretário-geral da Organização Mundial do Movimento Escoteiro.

Aguarda-se ainda a confirmação de que a cerimónia de encerramento será no estádio de Seul, na sexta-feira, como esperado, afirmou ainda Henrique Ramos. Após a cerimónia os jovens portugueses regressam na data dos respetivos voos marcados (12 de agosto).