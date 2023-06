Uma mulher afirma que James Brown foi assassinado e entregou provas. Desde então, desapareceram misteriosamente

Um mistério com 25 anos: a professora primária desaparecida, a filha que a procura e um companheiro com ‘vida de engano’

Há três anos, no Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Fulton, um procurador catalogava objetos em sacos de provas.

"Este é o sapato", disse o procurador-adjunto Michael Sprinkel num vídeo interno da sessão de inventário obtido pela CNN através de um pedido de acesso aos registos. "Este é o sapato que se acredita ter sido usado no quarto do hospital na noite da morte de James Brown."

Os objetos foram entregues por Jacque Hollander, uma mulher que afirmou poder provar que o Padrinho da Soul foi assassinado num hospital de Atlanta em 2006. Mais de uma dúzia de pessoas que conheciam Brown pediram uma autópsia ou uma investigação criminal.

"Ele foi assassinado", disse o empresário de Brown, Frank Copsidas, numa entrevista em 2022. "É essa a minha interpretação, pura e simples. Alguém o queria morto."

Depois de Hollander ter visitado o gabinete do procurador-geral em 2020, os procuradores concordaram em investigar a sua história.

Mas a investigação foi encerrada em 2021, depois de um procurador-adjunto ter determinado que não havia "base suficiente para a levar a um Grande Júri [Grand Jury]", e as autoridades não tomaram qualquer medida relativamente à morte de Brown.

Depois, algo de estranho aconteceu com os objetos que estavam nos sacos de provas no Ministério Público. Desapareceram.

A procuradora-geral Fani Willis não admitiu publicamente o desaparecimento. Também não deu qualquer indicação de que está a tentar descobrir o que aconteceu. Várias questões da CNN sobre o assunto ficaram sem resposta. Os objetos desaparecidos dos sacos de provas tornaram-se mais um dos muitos mistérios que ainda rodeiam a vida e a morte de Brown.

Ministério Público em silêncio sobre os objetos desaparecidos

Em Jjneiro, Hollander processou Willis no Tribunal Superior do Condado de Fulton. A ação judicial exigia numerosos documentos relacionados com a investigação de James Brown, bem como "todos os bens e provas apresentados, recebidos, mantidos ou na posse do Gabinete do Procurador do Distrito do Condado de Fulton".

O gabinete do procurador-geral tem-se mantido estranhamente silencioso sobre os elementos em falta, e esse silêncio continuou após a apresentação da ação judicial. Um agente da autoridade informou ter entregue uma intimação e uma queixa ao representante do Ministério Público, William McCombs, a 17 de janeiro. O processo civil exige uma resposta no prazo de 30 dias.

Mas não houve qualquer resposta do Ministério Público. Os meses passaram. A 3 de abril, os advogados de Hollander apresentaram uma moção para um julgamento à revelia.

Fani Willis, procuradora do distrito de Fulton, durante uma conferência de imprensa a 29 de agosto de 2022. WXIA

Finalmente, a 8 de maio, o Ministério Público respondeu. Implorando à juíza Paige Reese Whitaker para não proferir uma sentença à revelia de Hollander, os advogados de Willis atribuíram a resposta tardia a uma "negligência desculpável".

O procurador-geral adjunto Dexter Bond jurou num depoimento que, depois de McCombs ter sido notificado, "em vez de entregar pessoalmente a intimação e a queixa ao membro da equipa adequado, estas foram enviadas por correio eletrónico. Consequentemente, o e-mail não foi recebido e a resposta não foi apresentada atempadamente".

A CNN enviou um e-mail a McCombs para obter informações sobre estas alegações. McCombs respondeu e pediu uma cópia do depoimento de Bond, enviada mais tarde pelo jornalista. A CNN contactou, entretanto, McCombs, mas ainda não obteve resposta.

O depoimento de Bond não abordou a questão dos objetos em falta. Em 2022, um membro da equipa que trata das provas do gabinete do procurador-geral afirmou que todas tinham sido devolvidas a Hollander, a seu pedido, mas ela afirma que nunca as recebeu.

Ela recebeu uma caixa do Ministério Público a 14 de março de 2022, mas era consideravelmente mais pequena e mais leve do que o caixote de plástico verde que tinha entregue. Poucos ou nenhuns dos objetos dos sacos de provas estavam na caixa. Um saco de nylon preto, outrora cheio de objetos, foi devolvido vazio. Entre os objetos que faltavam no caixote de plástico verde encontravam-se uma agenda, uma nota manuscrita e o sapato preto que o procurador mencionou no vídeo.

"O FBI devia abrir uma investigação"

Após o desaparecimento dos objetos, a CNN apresentou um pedido de acesso a todos os documentos relacionados com a sua cadeia de custódia. Mas Don Geary, na altura consultor jurídico do Ministério Público, disse que não havia outros documentos para além do recibo de propriedade de Hollander.

"Os funcionários do gabinete do procurador-geral não têm de assinar um registo quando manuseiam provas?", escreveu um jornalista a Geary. "Não existe um sistema para manter as provas seguras?", questionou.

"Seria de esperar", respondeu Geary, "no entanto, não existem outros documentos relativos à propriedade".

Cerca de dois meses depois de Hollander ter recebido a caixa, o assistente do chefe de provas, William Chris Clark, escreveu um e-mail sobre a situação a um colega, obtido pela CNN através de um pedido de acesso aos registos.

Jacque Hollander, em 2018, numa digressão com o Carson & Barnes Circus. Melissa Golden/Redux for CNN

"Tenho conhecimento de que a Sra. Hollander afirma que foram entregues outros objetos ao gabinete do procurador (muito antes do nosso tempo), mas nenhum deles estava no contentor e uma procura nas salas não revelou quaisquer outros objetos associados ao caso", escreveu Clark. "(Podem aparecer mais tarde, quando fizermos um inventário completo no armazém). O que aconteceu depois de os artigos terem sido enviados para ela."

O consultor jurídico Don Geary deixou, entretanto, o gabinete do procurador-geral de Fulton. Não respondeu a uma chamada telefónica para comentar esta história. A CNN enviou um e-mail ao procurador-geral adjunto Jeff DiSantis, porta-voz do Ministério Público, para questionar sobre a ação judicial de Hollander e as potenciais provas em falta. DiSantis não respondeu.

A CNN também contactou Willis por correio electrónico, mas não obteve resposta. Willis fez manchetes pela sua investigação criminal, ainda em curso, ao antigo presidente Donald Trump.

Numa recente entrevista telefónica à CNN, Hollander apelou a Willis que dissesse o que faltava nos sacos de provas.

"Ela devia ter aberto uma investigação", disse Hollander. "O FBI devia abrir uma investigação. As provas não têm pernas para andar e saírem do gabinete do procurador distrital."