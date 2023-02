Uma mulher norte-americana, que tinha sido raptada há quase um ano enquanto viajava pelos Estados Unidos, fez uma fuga dramática do seu raptor depois de ter inventado um plano de fuga para uma bomba de gasolina de Nova Jersey, disseram as autoridades policiais esta sexta-feira.

James W. Parrillo Jr., de 57 anos, foi acusado de raptar uma mulher que conheceu no ano passado no Novo México, viajando com ela para Nova Jersey e atacando-a numa casa do condado de Burlington, onde alugaram um quarto, de acordo com uma declaração do Procurador-Geral de Nova Jersey, Matthew J. Platkin.

O proprietário do posto de gasolina, Bobby Madaan, disse à CNN que a mulher entrou a correr no seu estabelecimento a 7 de fevereiro, e ele ouviu gritos e berros do seu escritório. Ela correu para dentro da loja e trancou a porta atrás dela.

Madaan disse ter visto um homem a correr atrás da mulher, mas quando não conseguiu entrar na bomba de gasolina trancada, ele virou-se e foi embora.

“Ela estava abalada - estava a chorar”, disse Madaan. “Ela disse-nos que tinha sido raptada há cerca de um ano”.

A mulher tinha marcas no pescoço, vestia calções e uma blusa fina, e não tinha sapatos, disse Madaan à CNN, acrescentando que a mulher lhe tinha dito que começara a planear a sua fuga depois de ter visto uma fechadura na porta do posto de gasolina durante uma visita anterior. A mulher tinha planeado fugir do seu raptor correndo para a bomba de gasolina e trancando-se lá dentro quando tivesse uma oportunidade, disse Madaan.

Parrillo seguiu a mulher até à bomba de gasolina e tentou abrir a porta, mas foi-se embora quando a encontrou trancada, de acordo com as autoridades.

Um cliente deu à mulher um par de sapatos suplentes da sua mulher, e encontraram um casaco para ela, enquanto esperava a chegada da polícia, disse Madaan.

Depois de tranquilizarem a mulher que estava já a salvo, Madaan disse que os dois chamaram a polícia. Parrillo foi preso pouco depois, a 7 de fevereiro, disse o Procurador-Geral da República.

Parrillo e a mulher estavam há cerca de duas semanas num quarto arrendado antes de ela ter conseguido escapar após ter sido agredida, de acordo com a declaração. A mulher fugiu de casa sem nada vestido, a não ser calções e uma blusa, num tempo de cerca de 6 graus Celsius, disse o Procurador-Geral da República.

Conheceram-se numa bomba de gasolina no Novo México

A mulher conheceu o suspeito, que ela conhecia “Brett Parker”, numa bomba de gasolina na estrada interestadual 10, no Novo México, em fevereiro de 2022, de acordo com as autoridades.

A pedido dele, ela concordou em dar-lhe boleia até ao Arizona, segundo as autoridades. A mulher disse estar numa relação voluntária com o homem que conheceu como Parker durante cerca de um mês, até que ele a agrediu fisicamente quando os dois estavam na Califórnia, altura em que ela se sentiu incapaz de conseguir abandonar a relação.

Durante o tempo em que estiveram juntos, Parrillo alegadamente tirou o telefone da mulher, confiscou e utilizou os seus cartões de débito, e isolou-a da sua família, disseram as autoridades. A dupla chegou a Nova Jersey em dezembro.

Platkin chamou-lhe “um caso profundamente perturbador”.

“Estamos a contactar forças da lei em todas as jurisdições para identificar outras pessoas que possam ter informações adicionais sobre o detido. A nossa investigação está em curso e estamos empenhados em fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para assegurar que fazemos justiça a esta sobrevivente”, disse Platkin.

O superintendente da Polícia do Estado de New Jersey, Coronel Patrick J. Callahan, afirmou: “A força e a bravura da vítima feminina que escapou com sucesso ao seu agressor é nada menos do que heroica”.

“As alegações de rapto e abuso às mãos do detido representam um pesadelo de um ano de duração para a vítima, que se estendeu por vários estados do país, acabando por chegar ao fim aqui em Nova Jersey”, disse Callahan.

Parrillo é acusado de rapto em primeiro grau, estrangulamento em segundo grau e agressão agravada, e restrição criminal em terceiro grau, disse Platkin. Parrillo enfrenta também uma acusação de terceiro grau de impedir a apreensão, obstrução de quarto grau e recusa em fornecer uma amostra de ADN.

O suspeito está detido na cadeia do condado de Burlington, aguardando julgamento.

A CNN contactou um advogado que consta da lista de Parrillo e não recebeu uma resposta imediata.