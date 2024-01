Jamie Dornan hospitalizado em Portugal com sintomas de ataque cardíaco

Jamie Dornan, protagonista de "Tourist" e "50 Sombras de Grey", esteve internado em Portugal depois de ter tido sintomas de ataque cardíaco causados por ter estado em contacto com lagarta do pinheiro enquanto jogava golfe.

O caso foi revelado pelo apresentador Gordon Smart, de 43 anos, enquanto participava no podcast The Good, the Bad and the Unexpected, e revelou que ele, Dornan e outros amigos passaram um dia de férias a jogar golfe até que começou a sentir "a mãe esquerda com formigueiro e o braço esquerdo com formigueiro".

"No primeiro dia divertimo-nos imenso, jogámos muito golfe, saímos, bebemos muito vinho e depois passámos aos expressos martinis. De qualquer forma, no dia seguinte, jogámos golfe, estávamos todos absolutamente péssimos e eu comecei a sentir formigueiro na mão esquerda e depois formigueiro no braço esquerdo. Sou filho de um médico de família e pensei: "Isto é normalmente o sinal do início de um ataque cardíaco". Sou um homem bastante saudável, mas quando começamos a pensar que estamos a ter um ataque cardíaco, temos a certeza de que estamos a convencer-nos de que estamos a ter um", contou Smart, que chegou desmaiado ao hospital no banco de trás de um Uber.

Smart acabou por ser assistido no hospital e perceber que não estava a ter nenhum ataque cardíaco - e que os expresso martinis não tinham nada a ver com o assunto -, mas que o que sentia estava relacionado com a lagarta do pinheiro com que se tinha cruzado no campo de golfe.

"Acontece que nos deparámos com lagartas do pinheiro peludas e tivemos muita sorte em sair vivos dessa", contou.

O que não esperava era que quando chegasse a casa fosse encontrar Dornan com uma história semelhante. "E ali estava ele cheio de coisas no peito, que me disse 'Meu caro, cerca de 20 minutos depois de teres saído, o meu braço esquerdo ficou dormente, a minha perna esquerda ficou dormente, a minha perna direita ficou dormente e eu dei por mim na parte de trás de uma ambulância'. Depois de ter alta, os paramédicos ainda lhe pediram uma selfie que é aquilo que realmente queres quando estás a ser levado de cadeira de rodas num hospital".

O incidente aconteceu no ano passado e no Instagram de Gordon Smart podem ser vistas algumas imagens do grupo durante as férias em Almancil.