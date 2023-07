Morreu a atriz e cantora Jane Birkin

A atriz e cantora Jane Birkin morreu este domingo aos 76 anos. Foi encontrada morta em sua casa em Paris, avança o jornal Le Parisien

citando fontes próximas da família. A cantora tinha cancelado recentemente alguns concertos por motivos de saúde. “Sempre fui uma grande otimista e percebo que ainda preciso de um pouco de tempo para poder voltar aos palcos”, escreveu num comunicado em maio anunciando os cancelamentos.



Birken era conhecida pelo tema de 1969, Je t'aime moi non plus, que interpretou ao lado do cantor e seu companheiro na altura Serge

Gainsbourg.

Serge Gainsbourg e Jane Birkin em 1971 (AP)

Nascida em Londres em 1946, Jane Birkin mudou-se para a França no final dos anos 1960. Naturalizada francesa, teve um primeiro casamento com o compositor John Barry, com quem teve uma filha Kate, falecida em 2013. Em 1968 conheceu, na rodagem do filme "Slogan", o ator Serge Gainsbourg. Estiveram juntos durante 12 anos, nunca casaram mas tiveram uma filha, a atambém atriz e cantora Charlotte Gainsbourg.