Ministra das Finanças de Joe Biden comeu cogumelos mágicos sem saber. E ficou tudo bem

A Secretária do Tesouro [o equivalente a ministra das Finanças em Portugal] dos Estados Unidos, Janet Yellen, comeu um “cogumelo mágico” numa viagem recente a Pequim, mas os efeitos posteriores parecem não ser assim tão especiais.

Erin Burnett, da CNN, falou com Yellen na segunda-feira, perguntando-lhe sobre a “experiência dos cogumelo” que desencadeou um frenesim nas redes sociais e impulsionou incrivelmente o negócio de uma cadeia de restaurantes de Yunnan, onde Yellen comeu o jian shou qing local.

“Havia um prato de cogumelos delicioso. Não sabia que estes cogumelos tinham propriedades alucinogénias. Fiquei a saber isso mais tarde”, disse Yellen sobre o jantar de grupo, esclarecendo que não foi ela que organizou nem fez os pedidos.

Não teve visões estranhas?, brincou a pivô do programa “Erin Burnett OutFront”. Yellen disse então que tinha “lido que se os cogumelos forem cozinhados corretamente, o que tenho a certeza que aconteceu neste restaurante muito bom, não têm qualquer impacto”.

“Mas todos nós gostámos dos cogumelos, do restaurante, e nenhum de nós sentiu quaisquer efeitos nocivos por os ter comido”, disse Yellen.

A viagem de Yellen em julho à cadeia de restaurantes de Yunnan, chamada Yi Zuo Yi Wang, chamou a atenção pelo cogumelo muito procurado e valorizado pelas suas propriedades únicas.

Mas, ao contrário do que diz o nome do restaurante em inglês, aqui não há hambúrgueres. Em vez disso, a cadeia é especializada em comida de Yunnan, uma cozinha regional popular de uma parte do sudoeste da China que faz fronteira com o Vietname, o Laos e Myanmar.

O Jian shou qing, que se traduz literalmente como "ver mão azul", tem o seu nome chinês devido a uma das suas características definidoras - a superfície interna do cogumelo fica ferida e azul quando se aplica pressão sobre ele, incluindo durante o processo de corte. São considerados venenosos por poderem causar alucinações.

Além dos cogumelos, um bloguer local de gastronomia afirmou ter visto o grupo de Yellen a comer outros pratos locais, como peixe grelhado com ervas aromáticas, verduras selvagens de Yunnan em conserva salteadas com rodelas de batata e massa de arroz fria.

A hashtag “A primeira refeição da Secretária do Tesouro dos EUA, Yellen, em Pequim é Yunannese” tornou-se um tema de tendência nas redes sociais, com publicações relacionadas a acumular seis milhões de visualizações.

Janet Yellen, foto de arquivo

