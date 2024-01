Deixar crescer: o movimento "Januhairy" quer que aceitemos os pelos do corpo

O primeiro mês do ano é tradicionalmente uma altura de mudanças e resoluções. As inscrições nos ginásios aumentam, as pessoas procuram novos empregos em número recorde e a abstinência de álcool e carne torna-se um passatempo popular.

Mas, nos últimos seis anos, este período também tem sido marcado pelo "Januhairy", uma iniciativa que desafia as mulheres a largarem as lâminas e a depilação durante um mês. Apesar do nome, a mensagem é perene e a conta oficial da campanha no Instagram, que tem mais de 40 mil seguidores, publica imagens de mulheres a celebrar os seus pelos corporais durante todo o ano, numa tentativa de os normalizar.

"Januhairy é [uma iniciativa] libertadora porque nos faz pensar na forma como tratamos o nosso corpo e porquê", revelou a fundadora, Laura Jackson, ao jornal britânico Metro em 2021, acrescentando: "Talvez em breve estejamos num ponto em que as pessoas possam fazer o que quiserem em relação aos pelos do corpo e nem precisaremos de falar sobre isso. Isso seria fantástico".

A artista Esther Calixte-Bea disse que recebe regularmente ódio e abusos de estranhos por deixar crescer os pelos do seu corpo (Esther Calixte-Bea)

Embora existam provas de que os antigos egípcios, romanos e europeus da era do Renascimento praticavam a depilação, o status quo para as mulheres no Ocidente - nomeadamente que as axilas, pernas, linhas do biquíni e buço sem pelos são socialmente mais aceitáveis - surgiu depois de os soldados da Primeira Guerra Mundial terem regressado a casa com lâminas de barbear descartáveis, apenas para as mulheres as experimentarem.

A moda também estava a mudar, com peças de vestuário que revelavam mais pele a entrar na moda - tops sem mangas que revelavam a axila, por exemplo, e bainhas mais altas que mostravam mais as pernas de quem as usava. O fabricante de lâminas de barbear Gillette viu uma oportunidade de ouro e, em 1915, lançou a "Milady Decolette". Vários anúncios da época anunciam-na como a solução da mulher "bem cuidada" para "um problema pessoal embaraçoso".

"Foi uma decisão muito consciente (da Gillette) expandir agressivamente o seu mercado para as mulheres", diz Breanne Fahs, professora de estudos sobre mulheres e género na Universidade do Estado do Arizona, numa entrevista telefónica à CNN.

Este marketing coincidiu com a ascensão da fotografia de moda nas revistas, o que significou que as imagens dos novos padrões de beleza se espalharam como fogo. Um século depois, os pelos do corpo feminino continuam a ser tabu para muitos - mesmo em sociedades que celebram os benefícios de tudo o que é "natural" noutros locais, desde os cosméticos aos alimentos.

Uma norma poderosa

Em 2021, um estudo realizado pela empresa de estudos de mercado YouGov revelou que 59% dos britânicos consideravam os pelos das axilas femininos "pouco atrativos", sendo que os homens e as mulheres tinham a mesma opinião, com 57% e 61%, respetivamente. Mas o estudo também revelou que as atitudes são geracionais, sendo menos provável que as pessoas mais jovens considerem os pelos corporais ou faciais femininos pouco atrativos e que as mulheres mais jovens, em particular, aceitem melhor os pelos corporais femininos.

Harnaam Kaur, ativista britânica da confiança no corpo e defensora dos ovários policísticos, é entrevistada pelo apresentador de televisão francês Antoine de Caunes no programa "L'Emission d'Antoine" (Thomas Samson/AFP/Getty Images)

É certo que os pelos corporais são cada vez mais visíveis nos meios convencionais: a hashtag #bodyhairpositivity tem mais de 214 milhões de visualizações no TikTok, a marca de lâminas de barbear Billie mostra pelos corporais nos seus modelos e um produto de beleza chamado Fur Oil está disponível para quem quiser suavizar os pelos púbicos ou das axilas.

No entanto, o panorama geral revela uma história menos progressista.

"As taxas de adesão à depilação corporal são surpreendentemente elevadas", afirma Fahs, que citou uma investigação segundo a qual entre 92% e 99% das mulheres nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e grande parte da Europa Ocidental removem regularmente os pelos das pernas e das axilas. "Isto é realmente chocante para uma norma que não tem qualquer benefício para a saúde: não conseguimos obter esse nível de conformidade com o uso do cinto de segurança ou com a escovagem dos dentes. É espantoso como esta norma é poderosa".

De facto, apesar de o ativismo em relação aos pelos corporais ser mais visível e de iniciativas como a Januhairy estarem a ganhar força, Fahs sublinha que, embora "queiramos acreditar que as pessoas se estão a rebelar mais do que na realidade estão... não estamos a ver dados que sustentem que [um aumento dos pelos corporais femininos] seja uma tendência generalizada, acrescentando que a depilação púbica "só está a aumentar".

Questione os ideais de beleza

Roxanne Felig, 27 anos, de Tampa, Florida, que está a tirar um doutoramento em psicologia social, publica regularmente nas redes sociais a sua opção de deixar crescer os pelos do corpo e apresenta-se na conta de Instagram Januhairy. É uma escolha pessoal que atrai muitas críticas de estranhos, especialmente na Internet.

"Muitas vezes são críticas de mulheres, o que parece tão contraditório", diz à CNN. "Torna-se muito agressivo. Há pessoas que me deixam emojis de vómito e dizem que sou nojenta".

A estudante Roxanne Felig também aparece no canal das redes sociais Januhairy e foi alvo de ódio pela sua opção de deixar crescer os pelos das axilas (Roxanne Felig (Roxanne Felig)

Estas reações ecoam as experiências de Esther Calixte-Bea, 27 anos, uma artista de Montreal, que também aparece na conta de Instagram Januhairy e usa a sua prática criativa para documentar o seu corpo, completo com os pelos do peito que passou anos a remover, apesar de lhe causarem dor, irritação e até infeção.

"Há comentários de ódio - por vezes racistas - mas nunca há nada de novo, é muito repetitivo; as pessoas põem sempre um emoji de macaco ou de gorila", diz Calixte-Bea. "No início senti-me ofendida, mas já estou habituada".

A reação mais brutal foi em pessoa: "O pior que já tive foram dois homens que me filmaram".

Os pelos do corpo feminino também são racializados. Historicamente, existem inúmeros exemplos de poderes coloniais que impõem a remoção de pelos como forma de controlo ou punição, e a sugestão de Charles Darwin (no seu livro de 1871 "Descent of Man") de que o excesso de pelos no corpo era primitivo deu origem a narrativas perturbadoras relacionadas com a respeitabilidade e a higiene.

"As mulheres de cor têm frequentemente pelos corporais muito mais escuros", afirma o professor Fahs. "As implicações são diferentes quando se tem um cabelo louro claro e quando se tem um cabelo mais escuro e grosseiro."

Com tudo isto em mente, é fácil ver como os riscos de deixar crescer o cabelo podem ser maiores para as mulheres de cor.

Julia Roberts mostrou as axilas na estreia de "Notting Hill" em Londres, em 1999. Roberts admite que não se tratou de uma declaração feminista, mas sim de "parte da declaração que faço enquanto ser humano no planeta, para mim própria", disse em 2018 (Fred Duval/FilmMagic/Getty Images)

"O julgamento externo pode ser muito assustador, mas para normalizar uma coisa é preciso que mais pessoas a vejam", vinca Calixte-Bea. "Não posso simplesmente dizer 'quero normalizar os pelos do corpo', mas [não mostrar os meus] pelos do corpo."

O local onde se encontram os pelos corporais também tem diferentes níveis de aceitação.

"Os pelos das axilas continuam a ser rotulados como os mais repugnantes ou mais difíceis de tolerar", afirma Fahs, salientando que já escreveu sobre uma série de temas controversos, mas que os pelos das axilas são os que "mais irritam as pessoas, porque são vistos como uma maior violação das regras de género e da feminilidade tradicional do que os pelos das pernas".

Com a chegada de Januhairy, Felig reconhece como é mentalmente difícil deixar crescer os pelos do corpo: "É complexo porque a vantagem de nos depilarmos é não sermos assediados pelas pessoas".

Aconselha a que se dedique algum tempo a refletir profundamente sobre as razões que nos levam a fazer as escolhas que fazemos, algo que é partilhado por Fahs e Calixte-Bea.

"Muitas mulheres nunca viram o seu corpo como ele deve ser visto", diz Calixte-Bea. "Permitir que os pelos do corpo cresçam pode ajudar-nos a questionar as ideias sobre a beleza e a forma como nos sentimos verdadeiramente em relação ao nosso corpo."