O terramoto de magnitude 6,3 que atingiu na sexta-feira a região norte de Ishikawa, no centro do Japão, na sexta-feira, causou um morto e 23 feridos, informaram hoje as autoridades.

O sismo ocorreu às 14:42 de sexta-feira (06:42 em Lisboa) a uma profundidade de 10 quilómetros, e foi seguido por 50 réplicas.

Os sismos são comuns no Japão, que se situa no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, uma zona de elevada atividade sísmica que se estende pelo Sudeste Asiático e pela bacia do Pacífico.