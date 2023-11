Japão emite alerta à população devido a ameaça de míssil norte-coreano

Coreia do Sul exige que Norte abandone plano para lançar satélite espião

O governo japonês emitiu um alerta de emergência, esta terça-feira, para que todos os residentes do sul do país procurassem abrigo perante uma eventual ameaça de lançamento de um míssil da Coreia do Norte, avança a Reuters.

Japão emitiu avisos para todos os moradores da região de Okinawa por suspeita de que Pyongyang tivesse disparado um míssil.

Durante as primeiras horas desta terça-feira, o regime liderado por Kim Jong-un notificou o Tóquio de que planeava lançar um satélite espião, naquilo que Japão e Coreia do Sul consideram uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.