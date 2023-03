Atenção: este texto contém descrições de violência que podem ferir a sensibilidade de alguns leitores

A primeira descoberta sombria ocorreu quando uma mulher encontrou a cabeça e as patas cortadas de um gato malhado castanho ao caminhar ao longo das margens do rio Arakawa na cidade de Saitama, no Japão. Dias mais tarde, o que a polícia acreditava ser o resto do corpo apareceu nos terrenos de uma escola primária.

No espaço de 10 dias, no final de Fevereiro, tinham descoberto mais dois cadáveres de gatos mutilados, um num campo e outro na berma de uma estrada de uma pequena cidade.

Estes atos horripilantes podem não envolver vítimas humanas, mas mesmo assim deixaram esta cidade na área da Grande Tóquio apreensiva.

As escolas locais estão a pedir aos professores que escoltem as crianças para casa e a aconselhá-las a caminhar em grandes grupos, a polícia intensificou as patrulhas, de acordo com a emissora pública japonesa NHK.

Os assassinatos trouxeram de volta memórias inquietantes em Saitama, que nos últimos anos prendeu um assassino de gatos que torturava vários animais e colocava os vídeos das suas ações online. Também reavivaram a recordação dos assassinatos de crianças de Kobe City nos anos 90, quando um rapaz de 14 anos com um historial de atos de crueldade animal matou duas crianças, de 10 e 11 anos, e feriu outras três.

Os assassínios também ocorrem num momento desconcertante para as escolas da região. No início desta semana, um professor de uma escola secundária de Toda foi alegadamente esfaqueado por um aluno, o que obrigou a escola a ser evacuada.

Um porta-voz da polícia de Saitama disse à CNN que foram iniciadas investigações sobre a crueldade contra animais e que estavam a averiguar se os vários assassínios de gatos estavam ligados. É um crime matar ou ferir animais no Japão – punível com penas de prisão até cinco anos ou multas de cerca de 5 milhões de ienes (34.365 euros).

Uma mulher na casa dos 80 anos disse à NHK que se sentia "assustada e desconfortável" com as notícias sobre os assassinatos dos gatos – mas as preocupações vão para além das que foram levantadas sobre o bem-estar dos animais.

Na sequência dos assassínios, vários peritos alertaram que em algumas mentes a crueldade animal pode atuar como uma porta de entrada para crimes ainda mais hediondos.

"Normalmente, os atos criminosos e a crueldade estão escondidos, mas ousar mostrá-los pode ser uma forma de autoexpressão", disse Kenji Omata, um professor de psicologia da Universidade de Surugadai, à NHK.

Kenji Omata referia-se ao caso do anterior assassino de gatos na prefeitura de Saitama e notou que "também houve abuso de animais no caso do assassinato em série de crianças da cidade de Kobe".

"Estou muito preocupada sobre quanto tempo incidentes semelhantes continuarão a acontecer e sobre se as pessoas serão afetadas", disse Kenji Omata.

Kim J. McCoy, um advogado que fundou a Hong Kong Animal Law and Protection Organisation, advertiu que alguns casos de crueldade contra os animais "evoluíram para ofensas mais graves contra os humanos".

"Existem provas empíricas que apoiam a correlação direta entre aqueles que cometem abusos de animais e aqueles que cometem outros crimes mais violentos contra as pessoas", disse McCoy.

Mesmo quando a violência se limita aos animais, ainda há necessidade de agir, acrescentou McCoy.

"Os animais são vulneráveis", disse McCoy. "Eles merecem e requerem proteção adequada contra o mal".