O Japão fez uma recontagem das suas ilhas - e descobriu que tem mais sete mil do que pensava anteriormente.

Cartografia digital feita pela Autoridade de Informação Geo-espacial do Japão (AIG) encontrou recentemente 14.125 ilhas em território japonês, mais do dobro do número de 6.852 que tem sido usado oficialmente desde um relatório da Guarda Costeira do Japão de 1987.

A AIG salientou no entanto esta semana que o novo número reflete avanços da tecnologia de monitorização e no detalhe dos mapas utilizados para a contagem –não tendo havido alteração na área total de terra na posse do Japão.

A Autoridade afirmou que, embora não haja um acordo internacional sobre como contar ilhas, ela utilizou o mesmo critério do inquérito anterior, de há 35 anos. Tal implica a contagem de todas as áreas de terra naturais com uma circunferência de pelo menos 100 metros.

O novo número não inclui qualquer terra artificial.

As ilhas em redor do Japão têm estado no centro de várias disputas territoriais.

O Japão reivindica ilhas do sul de Kuril que são detidas pela Rússia, a que Tóquio chama Territórios do Norte, uma disputa que data do fim da Segunda Guerra Mundial, quando as tropas soviéticas as apreenderam ao Japão.

O Japão diz também ter uma reivindicação histórica para as desabitadas Ilhas Senkaku no Mar da China Oriental, que atualmente administra, mas a China tem repetidamente contestado essa reivindicação.

Entretanto, o Japão e a Coreia do Sul permanecem fechados numa disputa de mais de 70 anos sobre a soberania de um grupo de ilhotas conhecido como Dokdo por Seul e Takeshima por Tóquio, no Mar do Japão, a que a Coreia chama Mar Oriental.

Foto no topo: Ilha de Naoshima, no Japão (imagem de “Yellow Pumpkin”, a "abóbora amarela" criada pela artista Yayoi Kasama). Makoto Kondo/AP