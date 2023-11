Esta é a mais recente ilha do mundo

“Parece Photoshop”: esta casa com um telhado vermelho sobreviveu ao incêndio da ilha de Maui

A mais recente ilha do mundo emergiu do mar ao largo da costa da ilha japonesa de Iwo Jima, no Oceano Pacífico.

A agência meteorológica do Japão (JMA) disse à CNN que a ilha ainda sem nome foi formada por uma erupção vulcânica submarina.

A sua ascensão no oceano foi documentada em fotografias tiradas pela Força Marítima de Autodefesa do país a 1 de novembro.

As fotos mostram uma pequena erupção que lançou uma nuvem escura de cinzas sobre a pequena ilha, que agora faz parte da cadeia de ilhas de Ogasawara.

A JMA tem vindo a registar a atividade vulcânica na área desde o ano passado, mas o instituto de investigação de terramotos da universidade de Tóquio confirmou que a erupção que formou a ilha teve lugar a 30 de outubro.

Setsuya Nakada, professor emérito de vulcanologia na universidade de Tóquio, disse esta semana ao Japan Times que o magma se tinha vindo a acumular debaixo de água durante algum tempo antes de finalmente emergir à superfície.

A ilha situa-se a cerca de 1.200 quilómetros a sul do japão continental e a um quilómetro de Iwo Jima, a ilha onde se assistiu a algumas das mais ferozes batalhas da segunda guerra mundial no Pacífico. Os fuzileiros navais dos EUA lutaram contra dezenas de milhares de japoneses ali guarnecidos, numa batalha que matou mais de sete mil americanos e 22 mil tropas japonesas.