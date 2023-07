Se viajar com esta companhia aérea não precisa de levar roupa para as férias, basta alugar

Banco do Japão decide manter flexibilização monetária - e taxas ultrabaixas - à espera do crescimento

Quando vai viajar enche a mala até não haver mais espaço? A partir de agora, se voar para o Japão com a Japan Airlines, já não precisa de se preocupar, porque a companhia aérea já lhe permite alugar roupa e ter uma "experiência de viagem com o mínimo de bagagem". A iniciativa visa "promover o turismo sustentável", ao reduzir o peso da bagagem.

Trata-se, segundo a companhia aérea, de experiência de um ano, em parceria com a empresa Sumitomo, como explica em comunicado, em que dá aos visitantes do país a oportunidade de reservar roupas consoante a estação, o tamanho, a cor e a ocasião. Se precisar de roupa para conhecer o país com temperaturas altas consegue encontrá-las, mas se vai viajar em trabalho durante o inverno também.

As roupas podem ser reservadas no site Any Wear, Anywhere, onde estão disponíveis conjuntos entre os 30 euros e os 45 euros, aproximadamente. As peças em catálogo pertencem a stocks de retalhistas ou são roupas em segunda mão, o que ajuda a "promover uma economia circular", garante a companhia aérea.

Os conjuntos podem ser alugados com um mês de antecedência, sendo entregues diretamente no hotel ou alojamento local antes da chegada do turista e recolhidas no fim da viagem para serem lavadas e reutilizadas. A gestão das entregas e recolhas bem como das lavagens está a cargo da Sumitomo, uma das maiores empresas comerciais do país.

A iniciativa dá a oportunidade aos viajantes de fazerem uma “escolha sustentável” no que toca a roupa e vem colmatar uma falha de mercado. "Os viajantes desejam cada vez mais fazer escolhas mais sustentáveis em relação aos seus destinos de viagem, alojamento, transporte, etc., mas ainda não têm opções suficientes", lê-se no comunicado da Japan Airlines.

Uma redução de 10 quilos na bagagem pode reduzir, aproximadamente, sete quilos e meio nas emissões de dióxido de carbono, já que o peso do avião é aliviado, explica a Sumitomo, citada pelo Financial Times, Durante o período experimental, que teve início esta quarta-feira e se estende até agosto de 2024, a Japan Airlines vai verificar as alterações no modo de viajar dos seus passageiros bem como o impacto na emissão de dióxido de carbono.