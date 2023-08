Japão cancela lançamento de foguetão devido ao mau tempo

O Japão cancelou o lançamento de um foguetão que transportava a sonda lunar SLIM e um novo satélite de observação espacial de raios X, chamado XRISM, devido às más condições meteorológicas.

O 47.º foguetão H2A, operado pela Mitsubishi Heavy Industries, não foi lançado esta manhã do Centro Espacial da ilha de Tanegashima, no sudoeste do arquipélago japonês, devido ao "mau tempo", indicou a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA).

Terminal countdown work was underway for the launch of H-ⅡA Launch Vehicle No.47.However,Today's launch is canceled because it was confirmed that the upper wind dose not satisfy the constraints at launch. #H2AF47 — MHI Launch Services (@MHI_LS) August 28, 2023

O foguetão H2A, com 53 metros de comprimento e quatro de diâmetro, transporta a sonda lunar SLIM com a qual o Japão pretende realizar a primeira alunagem do país, demonstrar a tecnologia de aterragem de precisão e investigar rochas lunares.

Se conseguir aterrar na Lua, o Japão será o quinto país do mundo a fazê-lo, e os dados obtidos serão utilizados no projeto internacional norte-americano Artemis, que visa a aterragem de astronautas na Lua.

O H2A transporta igualmente um novo satélite de observação espacial de raios X, denominado XRISM, desenvolvido em conjunto com a agência espacial norte-americana NASA, representando uma importante evolução no programa de satélites do Japão.

A Mitsubishi Heavy Industries planeia também, num futuro próximo, lançar pela primeira vez o novo foguetão H3, desenvolvido em conjunto com a JAXA, para suceder ao H2A.

Em fevereiro passado, o H3 falhou o lançamento do voo inaugural, depois de os propulsores suplementares não terem entrado em ignição.