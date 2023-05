Facadas e tiros de espingarda fazem três mortos no Japão. Suspeito está em fuga

Três pessoas morreram num incidente que envolveu facadas e tiros na cidade de Nakano, no centro do Japão.

A polícia recebeu uma chamada a alertar que “um homem tinha esfaqueado uma mulher”, acorrendo de imediato ao local, onde dois agentes da polícia também acabaram por morrer, depois de o atacante ter utilizando uma espingarda. A mulher atacada, que tinha cerca de 40 anos, acabou por morrer já no hospital.

O atirador barricou-se numa casa da zona, o que levou as autoridades a pedirem aos habitantes que não deixassem as suas casas, tendo mesmo sido erguida uma “zona de evacuação” com um raio de 300 metros.

O suspeito foi descrito como estando a utilizar um chapéu camuflado, óculos de sol e uma máscara. Horas mais tarde foram ouvidos tiros perto da zona do ataque, sendo que o suspeito ainda não foi localizado.