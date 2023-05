Cadela recebe prémio por salvar vida de vítima de ataque cardíaco em escola de equitação

A imagem de um cão deitado por cima dos escombros da casa dos donos, mortos no último ataque russo à Ucrânia

Chama-se Koume e é a mais recente heroína de Wakaba-ku, na cidade japonesa de Chiba. O título foi-lhe atribuído pelos bombeiros locais numa cerimónia a 20 de abril, que premiou o animal pela resposta a uma situação delicada.

Koume salvou a vida de um homem de 50 anos, numa escola de equitação, ao fazer soar o alarme com latidos contínuos. A 25 de fevereiro, a cadela acompanhava o homem ao carro quando este desmaiou, na sequência de um ataque cardíaco. Os latidos, pouco comuns por parte de Koume, alertaram as restantes pessoas no clube.

“Koume geralmente fica quieta e apenas ladra em raras circunstância”, disse Yuna Maruo à CNN Internacional. A instrutora de equitação, que também foi premiada, acrescenta que “quando surge uma emergência, Koume ladra”.

Os bombeiros foram chamados e os paramédicos conseguiram salvar o homem, que já regressou à escola de equitação. “A ação de Koume ao pedir ajuda e as ações da equipa foram a resposta perfeita”, reforçou o corpo de bombeiros locais.

Koume, de cinco anos, é uma das mascotes que o clube tem para cumprimentar os membros. Esta não é a primeira vez que alerta para situações do género. Anteriormente já tinha chamado a atenção para um cavalo que tentou fugir e para outro que não conseguia ficar de pé.