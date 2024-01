Idosa de 90 anos resgatada dos escombros com vida cinco dias depois do sismo no Japão

Central nuclear de Shika deteta danos no muro que protege um reator de tsunamis e uma subida do nível do mar após sismo no Japão

Uma mulher de 90 anos foi resgatada dos escombros de uma casa de dois andares na cidade de Suzu, província de Ishikawa, no Japão, este sábado, cinco dias depois do devastador sismo que atingiu a área na costa do Mar de Japão.

A operação foi transmitida pela televisão japonesa NHK. Porém, o estado da mulher não era visível porque os policiais usaram uma lona azul para cobrir a área de operação durante o resgate. "Mantenha-se firme!", gritava a equipa para a mulher. "A senhora vai ficar bem!" A operação de resgate demorou duas horas.

Um porta-voz da polícia de Tóquio confirmou que o resgate foi realizado por policiais de Tóquio e Fukuoka. No entanto, não forneceu mais pormenores.

A emissora pública do Japão, NHK, afirmou que a mulher foi imediatamente levada para o hospital. De acordo com a imprensa local, a senhora era capaz de responder às perguntas com clareza. No entanto, tem as pernas feridas. Kume Takanori, membro da equipa de emergência, disse à NHK que os joelhos da mulher ficaram presos sob os móveis num espaço muito estreito entre o primeiro e o segundo andar.

O resgate de uma pessoa viva, ainda por cima de idade avançada, foi considerado praticamente um milagre, uma vez que as hipóteses de sobrevivência diminuem drasticamente depois de 72 horas após o terramoto.

Suzu é uma das cidades costeiras mais afetadas pelo terramoto de magnitude 7,6 que ocorreu na Península de Noto, centro do Japão, no primeiro dia de 2024. O sismo foi o primeiro a matar mais de 100 pessoas no Japão desde o terremoto de Kumamoto em 2016, no sudoeste do Japão, que deixou 276 mortos.

Além disso, o sismo causou danos estruturais generalizados e incêndios na província, e as autoridades municipais de Wajima acreditam que houve cerca de cem locais onde pessoas ficaram presas sob os escombros de edifícios.

Na tarde de sábado, o número de mortos chegou a 126, enquanto outras 210 permaneciam desaparecidas na província, com as operações de resgate dificultadas pela chuva e pelo granizo.