Número de mortos no terramoto no Japão sobe para 62. Foi regista nova réplica de magnitude 5,5

O número de mortos do terramoto que atingiu o centro do Japão na segunda-feira subiu para 62, de acordo com um novo balanço feito esta quarta-feira pelas autoridades locais.

Um funcionário da prefeitura de Ishikawa, que não se quis identificar, falou à agência France-Presse (AFP) em "62 mortos" e disse que mais de 300 pessoas ficaram feridas, 20 das quais com gravidade.

O último balanço apontava para 48 vítimas mortais.

O Governo português expressou na terça-feira “a mais sincera solidariedade” ao Japão, pelas vítimas do terramoto e da colisão entre dois aviões, na terça-feira, no aeroporto de Tóquio, de acordo com uma nota divulgada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros.

Um Airbus de Japan Airlines com 379 ocupantes procedente de Sapporo, no norte do Japão, embateu, ao aterrar no aeroporto de Tóquio Haneda, com um avião da Guarda Costeira japonesa, um DHC-8, de cujos seis ocupantes apenas sobreviveu o piloto, ferido com gravidade.

Todos os passageiros e tripulantes do Airbus foram retirados em segurança da aeronave em chamas numa das pistas do aeroporto.

O sismo de segunda-feira, de magnitude de 7,6 na escala aberta de Richter e com epicentro na península de Noto, levou as autoridades a ativar o alerta de tsunami, em vigor durante 18 horas, ao longo da costa ocidental das ilhas de Honshu e Hokkaido e do norte da ilha de Kyushu.

Os vários sismos que abalaram o centro do Japão desde segunda-feira causaram "numerosas vítimas" e danos materiais significativos, incluindo edifícios desmoronados e incêndios, afirmou o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.

Réplica de 5,5 atinge Japão depois de sismo que fez 62 mortos

O oeste do Japão sofreu esta quarta-feira uma nova réplica de magnitude 5,5 na escala aberta de Richter, depois de, na segunda-feira, um sismo de 7,6 deixar pelo menos 62 mortos na região.

O novo tremor ocorreu por volta das 10:54 horas locais (02:12 em Lisboa) a uma profundidade de 10 quilómetros, com epicentro na península de Noto, na província de Ishikawa, tal como o sismo de segunda-feira, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês), que não emitiu um alerta de tsunami.

Numa publicação na rede social X, João Gomes Cravinho expressou “a mais sincera solidariedade ao povo e às autoridades japonesas”, pelas vítimas destes dois incidentes.

We express heartfelt solidarity with the Japanese People and authorities for the victims of the earthquake and the tragic plane accident at Haneda Airport. Our thoughts are with all those affected and those providing assistance during this difficult time.🇵🇹🇯🇵 #Japan @MofaJapan_en — João Cravinho (@JoaoCravinho) January 2, 2024

Guterres expressa tristeza por vítimas do terramoto no Japão

O secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou na terça-feira os mais de 60 mortos no sismo do Japão, além das cinco vítimas de uma colisão entre dois aviões no aeroporto de Tóquio.

O número de mortos do terramoto que atingiu o centro do Japão na segunda-feira subiu para 64, de acordo com um novo balanço feito hoje pelas autoridades locais.

"Todos nós vimos o que aconteceu nas últimas 48 horas no Japão. O secretário-geral está profundamente triste pela perda de vidas e dos danos causados pelo terramoto", disse a porta-voz adjunta de Guterres, Florencia Soto Niño, numa conferência de imprensa.

O secretário-geral "expressa solidariedade com o Governo e o povo do Japão, apresenta as mais profundas condolências às famílias das vítimas e deseja uma rápida recuperação aos feridos", acrescentou.