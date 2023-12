Montanha-russa no Japão deixa os passageiros a balançar de cabeça para baixo - a 40 metros do solo

Os visitantes em busca de emoção acabaram pendurados de cabeça para baixo, a cerca de 40 metros de altura, depois de uma montanha russa ter sofrido uma paragem de emergência no Universal Studios Japan em Osaka, no Japão.

Trinta e duas pessoas ficaram presas na atração Flying Dinosaur, com o tema Jurassic Park, quando esta parou no ponto mais alto, confirmou um porta-voz à CNN.

Ninguém ficou ferido e os passageiros foram levados para um local seguro através de uma escada de emergência.

"São coisas que podem acontecer, por isso seguimos o nosso procedimento de segurança e o nosso pessoal levou os passageiros para um local seguro", revelou o porta-voz na sexta-feira, acrescentando que a atração continua fechada e sob inspeção.

A atração leva os passageiros a "voar" pelos ares num Pteranodon "descontrolado", um dos maiores répteis voadores, e os visitantes são "balançados 360 graus através do mundo do Jurassic Park", de acordo com o site do parque temático.

Em 2021, outro parque temático japonês, o Fuji-Q, encerrou uma das suas montanhas russas de alta velocidade por tempo indeterminado para efetuar investigações de segurança, depois de alguns passageiros terem relatado ferimentos.