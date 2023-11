"Muito mais difícil do que pensava". Jared Leto deixa os palcos e escala o Empire State Building

Conhecido por grandes filmes, um dos quais lhe valeu um Óscar de Melhor Ator Secundário, pelo filme “O Clube de Dallas”, Jared Leto é notícia por outro feito bem mais radical.

O ator, que também é vocalista da banda Thirty Seconds to Mars, escalou o Empire State Building, um dos edifícios mais altos de Nova Iorque, com 443 metros de altura, para promover a próxima digressão do conjunto.

Com um fato laranja, uma corda e um arnês, o artista de 51 anos partilhou várias imagens do momento (que podem ser vistos na galeria associada ao artigo).

O desafio foi feito para promover a digressão da banda, e Jared Leto decidiu aceitar: “Estava mais excitado que nervoso, para dizer a verdade. Mas tenho de ser honesto, foi muito, muito difícil. Muito mais difícil do que pensava”, contou à NBC.

“A resistência que exigiu, a energia que exigiu”, acrescentou o também ator, que participou noutros filmes como “A Casa Gucci” ou “Morbius”.

Apesar da dificuldade, a possibilidade de ver a paisagem de Nova Iorque, nomeadamente o nascer do sol, foi uma experiência diferente. “Ver o nascer do sol significou tanto para mim. Desde criança que Nova Iorque é o local onde vais para tornar os sonhos realidade”, acrescentou.

“Cheguei ao topo e vi a minha mãe na janela do 80.º andar, foi uma boa surpresa”, terminou.