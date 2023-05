Jeff Bezos e Lauren Sánchez estão noivos depois de três anos de namoro, avança a CNN Internacional, que cita fonte próxima do casal. O casal, que tornou pública a relação em 2019, foi fotografado junto a bordo do iate do milionário, "Koru", com a jornalista a exibir na mão direita o anel de noivado, como mostram as imagens na revista People.

Já o novo iate de Bezos, avaliado em 500 milhões de dólares, exibe na proa uma estátua de uma figura feminina, parecida com Lauren Sánchez, que usa ao pescoço o símbolo de "Koru". O símbolo que dá nome ao iate significa "novo começo" na tradição Maori. O novo barco tem 127 metros de comprimento e é composto por três mastros de 70 metros, três decks, com piscina, ginásio e sauna, um campo de futebol e até tem um submarino.

Good morning middle class, while you are worried about your job security this year, Jeff Bezos got delivery of his new yacht “Koru”, which is world’s largest sailing yacht and took $ 500M to build. It has got a mermaid on the bow, which looks like his girlfriend Lauren Sánchez. pic.twitter.com/Hr6pfa0RGl