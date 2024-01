Donald Trump, Bill Clinton e príncipe André entre os 200 nomes mencionados no caso de Jeffrey Epstein

Centenas de páginas de documentos agora desclassificados de um processo judicial relacionado com Jeffrey Epstein, que foi acusado de tráfico sexual. foram divulgadas publicamente esta quinta-feira. Este é o primeiro conjunto de documentos a ser revelado ao abrigo de uma ordem judicial de 18 de dezembro, esperando-se mais revelações nas próximas semanas.

O total dos documentos, incluindo o material ainda por revelar, deverá incluir cerca de 200 nomes, incluindo algumas das pessoas que acusam Epstein, empresários proeminentes, políticos e outras personalidades.

O primeiro lote de documentos não parece conter quaisquer revelações bombásticas. Grande parte da informação contida nos documentos já tinha sido divulgada pelos meios de comunicação social e por outros processos judiciais. Mas esta é a primeira vez que estes documentos, apresentados a um tribunal, são divulgados através do sistema jurídico.

Os advogados de Ghislaine Maxwell, que foi condenada a 20 anos de prisão no mesmo caso, disseram que a mulher "tem mantido a sua inocência de forma consistente e veemente".

Os documentos contêm excertos de depoimentos de Maxwell e Virginia Roberts Giuffre, uma das várias vítimas. Há também um depoimento de Johanna Sjoberg, que no documento descreve o facto de o príncipe André lhe ter tocado no peito de forma brincalhona enquanto tirava fotografias.

A história de Sjoberg já era pública, mas esta é a primeira vez que o seu depoimento é revelado. A mulher trabalhou algumas vezes para Epstein e disse que ele a pressionava a ir além do seu nível de conforto ao fazer massagens de cariz sexual.

O príncipe André e Virgínia Giuffre chegaram anteriormente a um acordo extrajudicial no processo de abuso sexual movido pela mulher, de acordo com um documento judicial apresentado pelos advogados na terça-feira. O filho da rainha Isabel II negou todas as acusações.

As transcrições do depoimento incluem referências a vários nomes proeminentes, como já foi noticiado anteriormente, incluindo o príncipe André e Bill Clinton, antigo presidente dos Estados Unidos.

Sjoberg recordou no seu depoimento de 2016 que Epstein lhe falou de Bill Clinton. "Uma vez, ele disse que Clinton gostava de raparigas jovens, referindo-se a raparigas", disse.

Quando lhe perguntaram se Clinton era amigo de Epstein, a mulher disse que sabia que Epstein tinha "negócios" com Clinton.

Um porta-voz de Clinton confirmou em 2019 que o ex-presidente havia voado no avião particular de Epstein, mas disse que Clinton não sabia nada sobre os "crimes terríveis" da principal figura de todo o processo.

Um porta-voz de Clinton reiterou esta versão de 2019, e disse à CNN que já "se passaram quase 20 anos desde que o presidente Clinton teve o último contato com Epstein". Clinton não foi acusado de quaisquer crimes ou irregularidades relacionadas com Epstein.

No seu depoimento, Johanna Sjoberg também recordou uma altura em que estava com Epstein num dos seus aviões e os pilotos informaram-nos de que tinham de aterrar em Atlantic City. Epstein sugeriu então que contactassem Donald Trump. "Ótimo, vamos telefonar a Trump e vamos para - não me lembro do nome do casino, mas - vamos para o casino", lembrou Sjoberg.

Mais tarde, Sjoberg disse no seu depoimento que nunca deu uma massagem a Trump. Nos documentos, Trump não é acusado de qualquer irregularidade relacionada com Epstein. A CNN contactou a campanha de Trump para comentar o assunto, mas não obteve resposta até à publicação deste artigo.

Giuffre alegou no seu depoimento que Maxwell a orientou para ter contacto sexual com pessoas como o antigo governador do Novo México, Bill Richardson, o príncipe André, o guru da tecnologia Marvin Minsky, o conhecido olheiro de modelos francês Jean-Luc Brunel e o investidor americano Glenn Dubin.

Um porta-voz de Dubin disse em 2019, quando as alegações de Giuffre foram anteriormente tornadas públicas, que ""Glenn e Eva Dubin estão indignados com as alegações contra eles nos registos judiciais não selados e rejeitam-nas categoricamente". A declaração foi amplamente divulgada na altura, incluindo no Washington Post, no The Hill e na Vanity Fair.

A mesma parte do depoimento ainda tem três pessoas sem nome que não foram reveladas nesta primeira leva de documentos. Giuffre alega que Maxwell lhe deu instruções para ter relações sexuais com um "príncipe anónimo", o "proprietário de uma grande cadeia de hotéis" e um nome completamente apagado.

O documento não esclarece se Giuffre teve posteriormente contacto sexual com alguma das pessoas mencionadas.

Outros registos revelados são moções legais apresentadas pelos advogados.

Os documentos são registos de um processo movido por Virginia Roberts Giuffre, uma mulher americana que alegou que Epstein abusou sexualmente dela quando era menor e que Ghislaine Maxwell, a antiga namorada de Epstein, ajudou no abuso.

Muitas das alegadas vítimas e associados deram entrevistas públicas e já foram identificados nos meios de comunicação social. A inclusão nos documentos recentemente não editados não constitui uma indicação de infração ou violação da lei.

Os nomes de algumas vítimas permanecem redigidos devido à natureza sensível dos crimes, de acordo com os autos do tribunal.

Epstein foi indiciado em 2019 por acusações federais de operar uma rede de tráfico sexual na qual supostamente abusou sexualmente de dezenas de meninas menores de idade.

Epstein acabou por se suicidar na prisão enquanto aguardava julgamento. Os procuradores em Nova Iorque indiciaram Maxwell por acusações de tráfico sexual envolvendo várias vítimas. Foi condenada em 2021.