Café, chá e refrigerantes zero não mexem mesmo com o jejum? Afogue aqui as suas dúvidas

Tem aquela amiga que faz jejum intermitente, certo? E fica muito espantado quando, nas horas em que ela supostamente não deveria ingerir nada, a vê a tomar água, café ou chá? Fica aí a matutar que o jejum, para ser a sério, é mesmo sem nada entrar no organismo.

Primeiro, fique a saber que a amiga não está a fazer nenhuma asneira. A água, o café ou o chá não cortam o efeito do jejum. E porquê? Porque, no caso da água, não tem calorias. Já no café ou no chá, a quantidade é tão reduzida que não tem mexidas a este nível.

“Regra geral, no período de jejum deve evitar-se qualquer bebida/alimento que contenha calorias. Tanto o café como chá apresentam um valor energético insignificante, caso não tenham adição de açúcar ou leite”, aponta Beatriz Vieira, nutricionista do Hospital Lusíadas Amadora.

“A água, o café e o chá não são considerados alimentos sólidos nem calóricos, portanto, não quebram o jejum, mas atenção é importante não colocar açúcar ou outro tipo de adoçantes artificiais nestas bebidas”, completa Magda Roma, nutricionista da Clínica REDELAB Saúde.

O conselho está dado. Segundo a Tabela de Composição de Alimentos do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, uma chávena de café expresso sem açúcar adicionado pode ter entre uma a duas quilocalorias. Se abanar o pacotinho de açúcar, e despejar o conteúdo na chávena, lá se vai o esforço todo.

(Pexels)

Café, sim… mas cuidado com a fome

O jejum intermitente tornou-se moda. Mas, atenção, não é para todos. Pessoas com diabetes, distúrbios alimentares ou com risco para desenvolvê-los, grávidas ou mulheres que estão a amamentar ou a tentar engravidar, idosos malnutridos ou indivíduos com imunodeficiência não devem fazê-lo.

Se não é o seu caso, e pratica o famoso jejum intermitente, vai aqui mais uma ressalva em relação ao café, dado por Beatriz Vieira: “alguns autores referem que, se a ingestão de café for superior a uma chávena, devem optar pelo descafeinado, uma vez que a cafeína, ao estimular o sistema nervoso central, pode provocar um aumento do apetite”. E sabemos bem como aquela sensação de ratinho no estômago nos pode fazer agir por instinto.

(Pexels)

Refrigerante zero calorias. E zero restrições?

Ao ver os rótulos de muitos refrigerantes zero, vai perceber que têm zero calorias. E fica a pensar: se não tem calorias, então posso bebê-los à vontade. Mas as nutricionistas avisam que tem de ponderar outros elementos.

“Embora os refrigerantes zero não contenham calorias, eles podem ser adoçados com adoçantes artificiais, como o aspartame. Alguns estudos sugerem que o consumo regular desses adoçantes pode afetar negativamente o metabolismo e a microbiota intestinal”, aponta Magda Roma.

A bebida de eleição, no jejum ou fora dele, deve ser mesmo a água.

(Pexels)

O que faz o jejum?

Há várias formas de fazer jejum. Mas o que significa isso para o seu corpo? “Numa primeira fase, o corpo utiliza as reservas de glicogénio armazenadas no fígado e, posteriormente, o músculo e a massa gorda começam a ser degradados para se obter aminoácidos e corpos cetónicos para produção de energia”, resume Beatriz Vieira.

Mas, há quem, ainda assim, ponha tudo a perder quando volta a ingerir alimentos. Com a fome, consome mais calorias do que aquelas que o corpo precisa. E o efeito é claro: não perdem peso. Se quer saber mais sobre isto, o melhor é ler este outro artigo que temos aqui.