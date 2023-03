A atriz Jena Malone revelou, através de uma publicação no Instagram, que durante as filmagens da saga "Os Jogos da Fome" foi vítima de abuso sexual por alguém com quem trabalhava.

Sem revelar a identidade do agressor, a atriz de 38 anos, que interpretava Johanna Mason na saga, conta que as gravações de "Os Jogos da Fome: A Revolta - Parte 2", que aconteceram em França, foram "extremamente duras".

"Apesar deste tempo em Paris ter sido extremamente duro para mim - estava a passar por uma difícil separação e tinha sido agredida sexualmente por alguém com quem tinha trabalhado, estava tão cheia de gratidão por este projeto, pelas pessoas com quem me tornei próxima e por este incrível papel que tive de desempenhar. Uma mistura de emoções que só agora aprendi a classificar. Quem me dera que não estivesse ligada a um acontecimento tão traumático para mim, mas essa é a verdadeira selvajaria da vida, suponho eu. Como segurar o caos com a beleza. Trabalhei muito para curar e aprender através da justiça reparadora, como fazer as pazes com a pessoa que me violou e fazer as pazes comigo mesma. Tem sido difícil falar sobre «Os Jogos da Fome» e Johanna Mason sem sentir a frieza deste momento no tempo, mas estou pronta para passar por ele e recuperar a alegria e a realização que senti", escreve a atriz na legenda da foto que tirou no final das gravações.

O momento foi eternizado pelo motorista que a conduzia depois de se ter despedido de toda a equipa no local de gravações e a quem pediu que a deixasse sair para "poder chorar e aproveitar o momento".

Jena Malone lembra ainda que este é um "processo lento e que não é linear" e oferece ajuda a quem, tal como ela, foi vítima de agressão sexual: "Quero dizer que estou aqui para quem precisar de falar ou desabafar".

O filme "Os Jogos da Fome: A Revolta - Parte 2" estreou em novembro de 2015.