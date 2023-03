Jenna Ortega, a Wednesday Addams da série da Netflix, não poupou críticas ao guião da produção de Tim Burton durante uma conversa no podcast Armchair Expert, conduzido por Dax Shepard e Monica Padman.

A conversa tem a duração de mais de duas horas e, nela, a atriz, de 20 anos, explica que alguns dos diálogos do guião não se enquadravam na personalidade da personagem, da qual se sentiu "extremamente protetora", e que isso a fez sentir-se insegura durante as gravações.

"As coisas que ela faz, o que eu tinha de interpretar, não faziam sentido e não se adequavam à personagem. O triângulo amoroso não faz qualquer sentido. Havia uma frase sobre um vestido que ela ia vestir para o baile, quando ela diz: "Meu Deus, eu amo-o", que não acredito que ela tivesse dito. Odeio-me literalmente por isso", afirmou Jenna, durante a conversa.

Para além de não acreditar que a personagem pudesse dizer frases como esta, Ortega foi ainda mais longe e chegou mesmo a improvisar para manter a personagem fiel ao que acreditava que ela era.

"Houve alturas em que até me tornei pouco profissional, num certo sentido, em que comecei a mudar as falas. O supervisor do guião pensou que eu ia avançar com alguma coisa, e depois tinha de me sentar com os escritores, e eles ficavam tipo, "Espera, o que aconteceu à cena?" E eu tinha de explicar porque não conseguia fazer certas coisas", recorda.

Jenna Ortega recorda, em especial, a cena do baile em que "supostamente ia acontecer um flashmob e, supostamente, toda a gente ia começar a dançar com ela". "Mas fiz frente a isso porque pensei: será que ela gostaria disso?".

A jovem atriz - que estreou recentemente noutro papel, em "Screams VI" - revelou ainda que apesar de "Wednesday" ter sido um sucesso, "não quer ser conhecida especificamente" por este trabalho, até porque nunca tinha feito uma série para adolescentes antes. No entanto, foi graças a este papel que conquistou nomeações no Globo de Ouro e Screen Actors Guild Awards.

Apesar de todas as críticas que fez à produção da Netfliz, a atriz deixou ainda alguns elogios a Tim Burton. Em entrevista à S Moda, Ortega revelou que o cineasta "valorizava muito" as suas "contribuições" para a série e que lhe chegou mesmo a perguntar "como queria fazer certas coisas".

"Tim é maravilhoso. É tão simpático. É simpático, engraçado e muito normal. Realmente, muito normal. Fez-me sempre perguntas sobre como eu me sentia, como eu queria fazer certas coisas. É um realizador que valorizou muito o que eu pensava, o que eu tinha para dizer. Nem sempre se vê isso quando se trabalha, especialmente quando se filma com pessoas tão grandes e populares como ele. Tem sido muito especial trabalhar com ele", revelou.

A produção da Netflix bateu recordes e tornou-se na série de língua inglesa mais vista numa semana. A segunda temporada já foi confirmada.