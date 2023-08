Hermoso nega que beijo de Rubiales tenha sido consensual. Jogadoras da seleção renunciam até liderança da federação mudar

Perto da rainha e de mãos nos genitais: nova polémica com Luis Rubiales depois do beijo a Jenni Hermoso

Jenni Hermoso voltou a falar sobre a polémica do momento em Espanha. A jogadora da seleção de futebol que foi campeã do mundo na Austrália garantiu que o beijo que o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) lhe deu não foi consentido, colocando ainda mais pressão sobre Luis Rubiales, que ainda esta sexta-feira recusou demitir-se na sequência do caso.

“Quero esclarecer que em nenhum momento consenti o beijo que me deu e que em qualquer circunstância procurei apoiar o presidente. Não tolero que se coloquem dúvidas à minha palavra e muito menos que se inventem palavras que não disse”, afirmou a jogadora, num comunicado da Fut Pro, uma associação formada por jogadoras de futebol.

Declarações que surgem num comunicado assinado pelas jogadoras que se sagraram campeãs do mundo, e que se solidarizaram com Jenni Hermoso. Além das 23 selecionadas que estiveram na Austrália e na Nova Zelândia assinaram o comunicado outras 58 jogadoras do sindicato Fut Pro.

“Queremos acabar este comunicado pedindo mudanças reais, tanto desportivas como estruturais, que ajudem a seleção a continuar a crescer, para poder transmitir este grande sucesso às gerações futuras”, pode ler-se.

É nesse mesmo comunicado que as 23 jogadoras que estiveram no mundial, incluindo Jenni Hermoso, dizem que recusam voltar a jogar pela seleção espanhola enquanto se mantiver a atual estrutura diretiva, nomeadamente o presidente, Luis Rubiales.

A gota de água para o lançamento do comunicado foram as declarações de Luis Rubiales, que afirmou várias vezes que não se vai demitir, num discurso perante vários responsáveis e trabalhadores da RFEF, entre os quais os selecionadores das equipas de futebol feminino e masculino, que aplaudiram as palavras do dirigente.

Eis a lista de jogadoras que assinaram o comunicado: Jennifer Hermoso; Alèxia Putellas; Misa Rodríguez; Irene Paredes; Ona Batlle; Mariona Caldentey; Teresa Abelleira; María Pérez; Cata Coll; Aitana Bonmati; Laia Codina; Claudia Zornoza; Oihane Hernández; Rocío Gálvez; Irene Guerrero; Alba Redondo; Athenea del Castillo; Eva Navarro; Enith Salón; Ivana Andrés; Salma Paralluelo; Esther González; Olga Carmona;Patricia Guijarro; Lola Gallardo; Nerea Eizagirre; Ainhoa Moraza; Maria León "Mapi"; Sandra Paños; Claudia Pina; Amaiur Sarriegi; Leila Ouahabi; Laia Aleixandri; Lucia García; Andrea Pereira; Vero Boquete; Ainhoa Tirapu; Sandra Vilanova; Ana Romero "Willy"; Silvia Meseguer; Nagore Calderón; Carmen Arce "Kubalita"; Priscila Borja; Natalia Pablos; Susana Guerrero; Larraitz Lucas; Isabel Benito; Amanda Sampedro; Isabel Fuentes; Elisabet Sánchez; Mari Paz Azagra; Vanesa Gimbert; Virginia Torrecilla; Leire Landa; Elisabet Ibarra; y Marta Torrejón.

De referir que, além de Jenni Hermoso, constam na lista de assinaturas nomes como o de Alèxia Putellas, considerada a atual melhor jogadora do mundo, ou de Aitana Bonmati e Teresa Abelleira, duas das principais figuras da equipa que conseguiu conquistar o mundial na Austrália e Nova Zelândia.

Pode ler abaixo o comunicado na íntegra:

"À luz de todos os acontecimentos ocorridos na manhã de hoje e, perante a perplexidade do discurso do presidente da RFEF, o senhor Luis Manuel Rubiales Béjar, as jogadoras da seleção, recentes campeãs do mundo, em apoio a Jennifer Hermoso, querem manifestar a sua firme e veemente condenação a condutas que atentaram contra a dignidade das mulheres.

À vista das manifestações realizadas pelo presidente da RFEF, Jennifer Hermoso quer desmentir totalmente que consentiu o beijo dado pelo senhor Luis Manuel Rubiales Béjar na final do campeonato do mundo. 'Quero esclarecer que em nenhum momento consenti o beijo que me deu e que em qualquer circunstância procurei apoiar o presidente. Não tolero que se coloquem dúvidas à minha palavra e muito menos que se inventem palavras que não disse'", assinala Hermoso.

A partir do nosso sindicato queremos realçar que nenhuma mulher devia ver-se na necessidade de responder às contundentes imagens que todo o mundo viu e por isso, não se deveriam ver envolvidas em atitudes não consentidas.

As jogadoras da seleção espanhola, atuais campeãs do mundo, esperam respostas contundentes dos poderes públicos para que não fiquem impunes estas ações.

Queremos acabar este comunicado pedindo mudanças reais, tanto desportivas como estruturais, que ajudem a seleção a continuar a crescer, para poder transmitir este grande sucesso às gerações futuras. Deixa-nos tristes que um feito tão inaceitável esteja a manchar o maior feito desportivo do futebol feminino".

De recordar que o Conselho Superior do Desporto de Espanha (CSD) encetou o procedimento para suspender de funções Luis Rubiales. Nesse sentido, a agência governamental já apresentou o caso no Tribunal Administrativo do Desporto (TAD). Uma decisão que surge depois de várias pressões vindas do governo, incluindo do primeiro-ministro, Pedro Sánchez.