"Não fui respeitada". Hermoso atira-se a Rubiales e acusa a federação espanhola de pressões

Perto da rainha e de mãos nos genitais: nova polémica com Luis Rubiales depois do beijo a Jenni Hermoso

“Vulnerável e vítima de agressão”, Jenni Hermoso lançou um longo comunicado em que arrasa o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). As declarações de Luis Rubiales, que afirmou por três vezes que não se vai demitir por causa do polémico beijo dado à jogadora na final do campeonato do mundo de futebol, motivaram uma nova reação da atleta, já depois de uma outra declaração conjunta em que as 23 campeãs do mundo de futebol anunciaram que se recusam a jogar pela seleção espanhola com a atual direção.

“Sinto-me obrigada a denunciar que as palavras de Luis Rubiales a explicar o infeliz incidente são categoricamente falsas e são parte de uma cultura manipuladora que o mesmo criou. Um ato impulsivo, machista, sem sentido e sem qualquer tipo de consentimento da minha parte”, escreve Jenni Hermoso, falando em “atitudes que foram parte do dia a dia da seleção durante anos”.

A jogadora espanhola lança ainda críticas à própria RFEF, que acusa de a ter pressionado, bem como às pessoas à sua volta, para que desse um testemunho que “nada tinha que ver com as minhas sensações”. Pressões que se estenderam mesmo à sua família.

Jenni Hermoso sugere, assim, que a federação espanhola lhe pediu para que adulterasse a sua versão dos factos em defesa de Luis Rubiales.

Foi precisamente a versão do presidente da RFEF que esta sexta-feira foi conhecida. Garante o dirigente que perguntou à jogadora se lhe podia dar um beijo, tendo recebido o consentimento para tal.

São essas mesmas declarações que Jenni Hermoso considera "categoricamente falsas", sendo que a jogadora garante que "em nenhum momento se produziu a conversa a que o senhor Luis Rubiales fez referência". Além disso, diz a jogadora, "muito menos o beijo foi consentido".

"Quero também reiterar, como já fiz noutro momento, que o que aconteceu não foi do meu agrado", acrescenta a jogadora, que garante ter ficado em "choque", até porque tudo aconteceu no meio de uma celebração inédita para aquela seleção.

"Simplesmente não fui respeitada. Tolerância zero com estes comportamentos", termina a jogadora.

De recordar que o Conselho Superior do Desporto de Espanha (CSD) encetou o procedimento para suspender de funções Luis Rubiales. Nesse sentido, a agência governamental já apresentou o caso no Tribunal Administrativo do Desporto (TAD). Uma decisão que surge depois de várias pressões vindas do governo, incluindo do primeiro-ministro, Pedro Sánchez.