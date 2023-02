Há mais de duas décadas, Jennifer Lopez mudou para sempre a Internet quando usou um vestido tão marcante que inspirou os engenheiros a construírem o Google Image Search.

Foi nos Grammy Awards 2000, quando o vestido Versace de folhas de palmeira verdes esmeralda e azúis de Lopez se tornou um dos trajes mais duradouros da história da moda.

O corte é titilantemente baixo, o decote desce abaixo do umbigo de Lopez e a separação central é reveladora. Cada passada em frente enviava uma dramática cascata de chiffon atrás dela, e deixava aqueles que olhavam a adivinhar qual era a estrutura integral do vestido.

“O vestido era suficientemente provocador, penso eu, para que as pessoas se interessassem realmente”, disse Lopez à Vogue anos mais tarde, no 20º aniversário de tê-lo usado. “Quando o vestido se abriu, toda a gente pensou: ‘O que é que vai acontecer a seguir? Nada. Está tudo agarrado por ali abaixo”.

Ano 2000. Jennifer Lopez no 42 Annual Grammy Awards em Los Angeles. O corte tentador do vestido provocou um alvoroço no evento e também online. Foto Scott Gries_ImageDirect_Getty Images

A procura pelo vestido tornou-se a consulta mais pesquisada no Google na altura, segundo o antigo CEO e presidente executivo do Google Eric Schmidt. “As pessoas queriam mais do que apenas texto”, escreveu ele para o Project Syndicate, uma publicação de artigos de opinião, em 2015. “Mas não tínhamos uma forma segura de conseguir dar aos utilizadores exatamente o que queriam: JLo vestindo aquele vestido. Nasceu o Google Image Search” [o motor de pesquisa de imagens do Google].

No tempo antes da Pesquisa de Imagem do Google, qualquer página de resultados consistiria inteiramente em links para páginas web e texto. O escandaloso vestido Versace - um momento de cultura pop que tinha de ser visto para ser entendido - expôs um buraco na oferta do motor de busca. A ferramenta foi lançada em julho de 2001.

O motor de busca de imagens da Google. ​​​​​

O vestido agora icónico foi um dos três vestidos oferecidos a Lopez antes do espetáculo dos prémios pela sua então estilista Andrea Lieberman. E embora o vestido verde se tenha tornado sinónimo de Lopez, ela não foi a primeira celebridade a vesti-lo. Usado pela primeira vez pela própria estilista Donatella Versace para a Gala Met em 1999, o vestido foi mais tarde usado pela ruiva das Spice Girls, Geri Halliwell, os NRJ Music Awards em 2000, apenas um mês antes de Lopez. Mas nenhuma das aparições anteriores causou tanta agitação como quando o vestido foi usado para os Grammys.

Ano de 2020. Jennifer Lopez e Donatella Versace na Milan Fashion Week. J-Lo usou uma versão reimaginada para o 20º aniversário do momento Grammy. Foto Vittorio Zunino Getty Images

Para assinalar o 20º aniversário desse momento, a Versace enviou uma versão reimaginada do lendário vestido na passarela para encerrar o seu desfile primavera-verão 2020 na Semana da Moda de Milão - pedindo mais uma vez a ajuda de Lopez para dar vida à peça de vestuário. Quando a multidão viu o vestido reelaborado (agora sem mangas com ainda mais cortes para ver a pele na anca e enfeitado com lantejoulas), levantou-se e aplaudiu. “Foi espantoso”, disse Lopez após o espectáculo, “o poder de um momento no tempo, o poder da moda”.