Jens Stoltenberg não tem planos para prolongar o mandato na NATO, anunciou este domingo a porta-voz Oana Lungescu, citada pela Reuters, acrescentando que o secretário-geral da Aliança deixará o cargo em outubro depois de quase nove anos no cargo.

"O mandato do secretário-geral Jens Stoltenberg foi prolongado três vezes e serviu durante um total de quase nove anos. O mandato do secretário-geral termina em outubro deste ano e ele não tem qualquer intenção de procurar outra extensão do seu mandato", afirmou Lungescu.

O anúncio surge depois do jornal alemão Welt am Sonntag ter avançado que o mandato de Stoltenberg deveria voltar a ser prolongado visto que a Aliança procurava manter a estabilidade durante a guerra na Ucrânia.

Stoltenberg, economista de formação e antigo líder do Partido Trabalhista da Noruega, foi primeiro-ministro da Noruega de 2000 a 2001 e de 2005 a 2013 antes de se tornar chefe da NATO no ano seguinte. Foi ainda ministro das Finanças e ministro da Energia da Noruega.

Não há ainda decisão sobre quem sucederá a Stoltenberg mas, segundo o jornal alemão, nomes como o do primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez e o do secretário de Defesa britânico Ben Wallace estão entre os principais candidatos para o cargo.