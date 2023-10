O Secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg avançou, esta quinta-feira, que a Turquia deu luz verde à entrada da Suécia na NATO. Recorde-se que terminou hoje a reunião do Conselho do Atlântico Norte ao nível de ministros da Defesa, presidida pelo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg.

Para que fosse oficialmente aprovada a entrada da Suécia como membro da organização faltava a ratificação da Turquia, facto, que foi entretanto ultrapassado.

Em julho passado, já tinha sido anunciado que o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, iria enviar o quanto antes o protocolo de adesão da Suécia à NATO, para que fosse ratificado pelo parlamento.

Recorde-se que a Suécia e a Finlândia candidataram-se à adesão à NATO no ano passado, deixando de lado as políticas de não-alinhamento militar que dominaram as décadas da Guerra Fria, reconsiderando a sua política de segurança após a invasão russa da Ucrânia.

As candidaturas devem ser aprovadas por todos membros da NATO e enquanto a Finlândia foi bem acolhida, a Turquia e a Hungria bloquearam o pedido da Suécia, criticando o país por acolher refugiados curdos.