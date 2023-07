Depois de mais de 30 ossos fraturados, Jeremy Renner "faria tudo de novo" para salvar sobrinho

Jeremy Renner tem alta do hospital, 17 dias depois do acidente com o limpa-neves

O ano não começou da melhor forma para o ator Jeremy Renner, depois de o protagonista da série "Hawkeye - Gavião Arqueiro" ter ficado em coma no primeiro dia de janeiro, depois de um acidente com um limpa-neves. Mas apesar de ter sido atingido por uma máquina com sete toneladas de peso e ter fraturado mais de 30 ossos, o ator afirma, em entrevista à ABC News, que “faria tudo de novo” para salvar o seu sobrinho, que corria o risco de ser atropelado.

“I chose to survive.”@JeremyRenner: The @DianeSawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph airs April 6 at 10pm ET on ABC, streaming April 7 on #DisneyPlus. Check local availability. pic.twitter.com/J59WnNPoJx — Disney+ (@DisneyPlus) March 29, 2023

O jovem, que também participa na entrevista, recorda o momento em que viu o tio debaixo da máquina, "com uma poça de sangue a sair da cabeça". "Corri para ele. Não pensei que estivesse vivo", conta.

Na verdade, foi por um triz. Durante a entrevista, Diane Sawyer enumera as lesões que Jeremy Renner sofreu: "Oito costelas partidas em 14 sítios, o joelho direito, o tornozelo direito, a tíbia da perna esquerda, o tornozelo esquerdo, a clavícula direita, o ombro direito, a mandíbula e a órbita do olho". Além disto, um dos pulmões colapsou e uma costela perfurou o fígado do ator.

Depois de várias cirurgias e semanas de hospitalização, a dada altura pensou se seria "uma cobaia da ciência", mas assegura nunca ter pensado em desistir. "Escolho viver. Isto não me vai matar. Perdi muita carne e ossos nesta experiência, mas fui recarregado com amor e titânio", sublinha.

Pela frente ainda tem um longo processo de recuperação, com várias sessões de fisioterapia, mas quando se olha ao espelho só diz ver "um homem de sorte".

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY — Jeremy Renner (@JeremyRenner) March 26, 2023

A entrevista completa será transmitida no próximo dia 6 de abril.