A Jerónimo Martins (JM) registou um resultado líquido de 140 milhões de euros nos primeiros três meses de 2023, o que representa uma subida de 59,1% face ao valor que o grupo que detém o Pingo Doce tinha registado no primeiro trimestre do ano passado.

Num comunicado enviado à CMVM, o grupo retalhista salienta a “forte dinâmica de arranque de ano, alavancada no momentum positivo das vendas”, que cresceram 23,4% para 6,8 mil milhões de euros, “apesar de, nos primeiros três meses de 2023, o consumo se ter mantido pressionado pelos efeitos da inflação”.

Ainda assim, avisa, os comparativos face ao ano anterior vão tornar-se “mais exigentes” a partir do segundo trimestre deste ano, “à medida que a comparação se faça com valores de 2022 que incorporaram aumentos de preços alimentares progressivamente mais intensos”.

Notando que a inflação alimentar se mantém alta nos três países onde opera – Portugal, Polónia e Colômbia – e a pressionar a confiança e o poder de compra das famílias, Pedro Soares dos Santos promete que a JM continuará a ser “uma força anti-inflacionária e absorver parte da pressão do aumento dos preços sobre os consumidores”.

Continuaremos, como até aqui, comprometidos com ser uma força anti-inflacionária e absorver parte da pressão do aumento dos preços sobre os consumidores, ao mesmo tempo que trabalhamos para concretizar a nossa visão de longo prazo, implementando o programa de investimentos desenhado", Pedro Soares dos Santos, Presidente executivo da Jerónimo Martins.

Entre janeiro e março, a margem EBITDA do grupo caiu 18 pontos base em relação ao período homólogo, para 6,6%, “refletindo a pressão sobre a margem bruta exercida pelo investimento em preço realizado por todas as insígnias de retalho alimentar”. No entanto, o “forte desempenho de vendas” impulsionou um crescimento de 20,1% no valor do EBITDA, para 446 milhões de euros.

“O nosso foco está na execução disciplinada da nossa estratégia porque sabemos que é reforçando a nossa presença nos mercados onde operamos, melhorando continuamente as propostas de valor e criando as condições necessárias para garantir o crescimento das vendas em volume que melhor protegemos a rentabilidade e a sustentabilidade futura dos nossos negócios”, completa o presidente do grupo.

O presidente do grupo Jerónimo Martins, Pedro Soares Santos, intervém na apresentação dos resultados de 2022

MANUEL DE ALMEIDA/LUSA 23 março, 2023

Em Portugal, onde opera com as marcas Pingo Doce e Recheio, a JM antecipa que “os desafios colocados pela fragilidade do consumo interno e pela tendência instalada de trading-down [compra de produtos de mais baixo valor] permaneçam ao longo de 2023”. Por outro lado, perspetiva que o turismo se mantenha como o principal motor de crescimento do setor Horeca (hotelaria e restauração).

Nos primeiros três meses deste ano, período em que abriu duas novas lojas e remodelou sete localizações, o Pingo Doce “manteve o investimento em promoções fortes e relevantes para os consumidores”, com as vendas a cresceram 9,4%, para 1,1 mil milhões de euros. No caso desta que é a principal insígnia no mercado nacional, contabiliza, a margem EBITDA desceu 13 pontos base “na sequência do forte investimento em preço e do impacto do trade-down”.

Na sequência dos resultados apresentados no ano passado, em que os lucros aumentaram para 590 milhões de euros (+27,5%), a assembleia geral de acionistas aprovou a 20 de abril a distribuição de 345,6 milhões de euros a título de dividendos. Correspondem a 0,55 euros por ação (valor bruto), a pagar no dia 17 de maio.