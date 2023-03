A CEO do Pingo Doce assegura que, caso o Governo venha a decidir reduzir o IVA cobrado nos produtos alimentares, essa descida será integralmente refletida no preço final dos produtos nas prateleiras.

“Vamos repercutir integralmente a diminuição do IVA no preço dos produtos”, assegurou Isabel Ferreira Pinto, numa conferência de imprensa em que criticou o Governo por só agora admitir implementar tal medida. “Se o Governo avançar com esta medida, já o devia ter feito há mais de um ano”, atirou.

A declaração surge um dia depois de o primeiro-ministro ter assumido no Parlamento que a descida do IVA dos alimentos está agora em cima da mesa, desde que o retalho se comprometa a descer efetivamente os preços. António Costa falava no debate sobre política geral no Parlamento.

Preços devem descer no segundo semestre

Na mesma ocasião, o presidente executivo da Jerónimo Martins disse antever um segundo semestre diferente para as famílias no que toca ao cabaz alimentar.

“Penso que vamos ter uma redução [dos preços no segundo semestre], potencialmente mais substancial — nunca aos valores anteriores, porque os custos já cá estão. Vamos ter um segundo semestre diferente desse ponto de vista. Já estamos a ver os primeiros sinais na área dos vegetais e dos frescos”, rematou Pedro Soares dos Santos.

