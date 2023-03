O líder da Jerónimo Martins assume que a inflação contribuiu para o aumento das vendas do grupo no ano passado, mas garantiu não estar satisfeito devido aos problemas causados pela subida generalizada dos preços na economia e na sociedade.

As vendas do grupo internacional que manda no Pingo Doce viu as vendas globais crescerem 21,5% no ano passado em comparação com o ano anterior, totalizando 25,4 mil milhões de euros. “Não posso negar que a inflação ajudou, mas não é deste crescimento que o grupo Jerónimo Martins gosta”, afirmou o presidente executivo, Pedro Soares dos Santos.

“Estas vendas assentes em inflação só destroem as sociedades e as empresas a médio prazo. Não permitem às empresas terem crescimentos saudáveis. A inflação é o maior imposto que afeta especialmente as pessoas pobres, retira competitividade às famílias e aos consumidores”, explicou o gestor.

O presidente da Jerónimo Martins foi ainda mais longe, dizendo que os investidores questionam “cada vez mais” porque é que a retalhista continua a investir em Portugal.

“Não há crescimento económico neste século. Estamos cada vez mais num país que está consumido pelo envelhecimento da sua população e é cada vez mais pobre”, justificou, referindo ser necessário uma razão mais económica para manter o negócio no país.

