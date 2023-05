Primeiro o líder, agora a seguidora: veterana do exército condenada a pena pesada pela invasão ao Capitólio

Depois do líder, uma das suas seguidoras. Jessica Watkins, veterana do exército e membro do grupo de extrema-direita Oath Keepers, foi condenada a oito anos e meio de prisão pela participação numa conspiração para anular os resultados das eleições presidenciais norte-americanas de 2020.

Essa mesma conspiração culminou na invasão do Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, resultando na morte de cinco pessoas e no sequestro de dezenas de congressistas que estavam no local.

O mesmo juiz que já havia condenado Stewart Rhodes a 18 anos de prisão por conspiração de sedição considerou que a atuação de Jessica Watkins foi “agressiva”, sendo que a mulher não mostrou arrependimento imediato pelos seus atos.

“O papel dela foi mais agressivo e mais premeditado que o de outros. Liderou outros a cumprirem os seus propósitos”, disse Amit Mehta, falando em “comentários festivos” após a invasão.

Jessica Watkins participou na invasão de 6 de janeiro (AP)

A investigação concluiu que Jessica Watkins organizou um grupo no estado do Ohio, liderando-o até Washington D.C. Chegados à capital, e munidos de equipamento militar, incentivaram outros manifestantes a derrubarem as barreiras policiais para entrarem no Senado, já dentro do edifício do Congresso.

“Eu era apenas outra idiota a correr no corredor”, justificou a mulher, que foi absolvida da acusação mais grave, precisamente a conspiração de sedição, que condenou Stewart Rhodes, mas também Kelly Meggs, que vai ficar presa por 12 anos. Esta última foi condenada por ter liderado um grupo de extremistas que saiu da Florida com destino a Washington D. C., tendo sido igualmente considerada culpada de conspiração de sedição.

Jessica Watkins foi condenada por conspiração para obstruir um procedimento oficial, bem como por outras acusações mais ligeiras.

“Ninguém vai dizer que você é o Stewart Rhodes, e não penso que seja a Kelly Meggs”, disse Amit Mehta. “Mas o seu papel nos eventos é mais do que o de um soldado raso”, acrescentou o juiz.