Julgamento de Jéssica Biscaia. Pai ouvido em tribunal: “Eu era sempre engrupido pela Inês"

O pai biológico e a avó paterna de Jéssica Biscaia estão a ser ouvidos, esta segunda-feira, na terceira sessão de julgamento do homicídio da menina de três anos, no Tribunal de Setúbal.

Alexandrino Biscaia testemunhou por ser um dos assistentes no processo. O pai de Jéssica, que estava a viver nos Países Baixos na altura da morte da filha, afirmou perante o coletivo de juízes que desconhecia a situação em que a filha se encontrava nas últimas semanas de vida garantindo ter sido enganado pela ex-companheira. “Eu era sempre engrupido pela Inês (Sanches)”.

Alexandrino Biscaia exibiu, durante a audiência, uma fotografia da filha, enviada por Inês meses antes do crime, em que era possível ver-se um hematoma na zona da testa, justificou que questionou a ex-companheira e mãe da criança, Inês Sanches, não chegando, contudo, a replicar a resposta que lhe foi dada.

“Sinto-me de alguma forma culpado pelo que aconteceu à minha filha”

Nesta sessão de julgamento, o Ministério Público (MP) requereu a reprodução das declarações do pai à Polícia Judiciária (PJ), durante o primeiro interrogatório. A acusação quer confrontar Alexandrino Biscaia com as datas de determinados factos apontadas na altura por considerar que existem "flagrantes contradições” no depoimento prestado à PJ e no que agora foi prestado. As datas que geram maiores dúvidas dizem respeito ao momento em que Alexandrino começou a notar diferenças de comportamento da criança e quando ocorreu a última videochamada com a menina.

Prestou ainda declarações perante o coletivo de juízes, uma cabeleireira e amiga da progenitora de Jéssica, que cortou o cabelo à menina no início de junho de 2022. A testemunha referiu que Inês Sanches lhe disse que precisava de cortar o cabelo à filha, porque esta ia para o infantário e realçou que, numa das outras vezes que Jéssica acompanhou a mãe ao cabeleireiro, reparou num hematoma que a menina tinha no rosto.

Foi ainda ouvida uma testemunha que, duas semanas antes da morte da menor, levou Jéssica a dar um passeio e que referiu que "não estava muito limpinha mas não tinha qualquer mazela".

Maria Ilda, a avó paterna de Jéssica, será a última testemunha a ser ouvida esta segunda-feira, na terceira sessão de julgamento.

Jéssica Biscaia, três anos, morreu em junho de 2022, vítima de maus-tratos. Nos dias que sucederam a morte da menor, a investigação concluiu que a menor nunca tinha estado com a ama, como a mãe inicialmente indicou, mas que tinha sido sequestrada por três pessoas da mesma família - os arguidos Eduardo Montes, Justo Montes, Ana Cristina Pinto - que retiveram a menina por causa de dívidas da mãe. Dias depois, Inês também viria a ser constituída arguida.