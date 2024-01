Sim, Jim Carrey reuniu todos estes grandes humoristas num só jantar - e há esta fotografia a prová-lo

Como o próprio Jim Carrey disse uma vez: "It's party time!", é hora da festa!

O ator de "A Máscara" fez isso mesmo no início deste semana no San Vicente Bungalows, em Los Angeles, EUA, onde celebrou o seu 62º aniversário - e ainda não conseguimos digerir a lista de convidados.

O humorista Jeff Ross publicou uma foto de grupo icónica e repleta de estrelas na sua página do Instagram na quarta-feira, que mostrava Carrey - com uma das suas características expressões faciais elásticas - à frente e ao centro entre alguns amigos famosos presentes.

O anfitrião da noite Jimmy Kimmel, o ator cómico Adam Sandler e a estrela de "A Princesa Prometida" Carey Elwes, além de David Spade, Howie Mandel, Bill Burr, Seth Green e Craig Robinson, entre muitos outros, apareceram na foto em torno de Carrey.

"The Laugh Supper"* escreveu Ross na legenda da sua página do Instagram, o que parece uma descrição adequada do que presumivelmente foi um jantar repleto de momentos de chorar a rir, tendo em conta quem estava na sala. (Consegue imaginar?)

Spade também publicou uma foto de si mesmo com Carrey e Sandler, escrevendo na legenda: "Feliz aniversário para Jim Carrey, que me fez rir dentro e fora do campo tantas vezes".

O mesmo, David. O mesmo.

O ator Rob Lowe, que parece não ter estado na festa, fez um comentário à foto de Spade no Instagram, escrevendo: "Demasiado talento para uma sala!"

No entanto, não é de surpreender que Carrey - um ícone de Hollywood que apareceu em algumas das comédias mais amadas, incluindo a série "Ace Ventura/Detective Animal", "The Cable Guy/O Melga", "Dumb and Dumber/Doidos à Solta" e "Liar Liar/O Mentiroso Compulsivo" - seja capaz de sediar tal reunião.

E lembre-se, "festa!"

[Nota do editor: "The Laugh Supper", à letra "A Ceia do Riso" é um trocadilho que só funciona eficazmente no original com "The Last Supper", ou "A Última Ceia"]