O ex-presidente norte-americano Jimmy Carter, de 98 anos, vai deixar o hospital e ficará a partir de agora em casa, recebendo cuidados paliativos.

O anúncio foi feito pelo Centro Carter, instituição de caridade criada pelo antigo presidente democrata, que explicou que, "após uma série de curtos internamentos hospitalares", Jimmy Carter “decidiu passar o tempo restante em casa com sua família e receber cuidados paliativos em vez de intervenção médica adicional”.

BREAKING: 98 year old Jimmy Carter has entered into hospice care. 😢 pic.twitter.com/Z4IfyGIBVd