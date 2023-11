Jiu-Jitsu: Luís Vasconcelos revalida título mundial em Abu Dhabi

Campeão mundial de jiu-jitsu em morte cerebral após ser baleado por polícia militar durante concerto no Brasil

O português Luís Vasconcelos voltou esta sexta-feira a sagrar-se campeão do mundo de Jiu-Jitsu na categoria de pesos pesados (-120kg), em Abu Dhabi, revalidando o título que ali alcançara no ano passado.

A competição, que tem como patrono o sheik Khaled Zayed Al Nahayan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, recebe os melhores atletas do mundo de cada categoria. Tendo vencido a edição do ano passado, Luís Vasconcelos qualificou-se diretamente para as meias-finais deste ano, em que bateu o atleta sul-africano em apenas dois minutos.

Na final, enfrentou o campeão invicto da Austrália, com 2 metros e 119 kg (contra os 1.85 m e 105 kg do português). Numa luta disputada até ao último minuto, Vasconcelos arrancou a vitória aos pontos, por 3-1.

Regressado de uma lesão grave que o impediu de preparar a prova nas melhores condições, conseguiu ainda assim revalidar o título mundial.

Luís Vasconcelos foi campeão nacional em 2022 e 2023, tendo vencido por duas vezes o Grand Slam de Londres (prova rainha na Europa). O "fight record" do português conta agora com 28 lutas (26 vitórias e duas derrotas).