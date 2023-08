Intercetados drones junto ao local onde o Papa dorme

Francisco sonhou com um Portugal onde todos chegavam a mestres

A Autoridade Aeronáutica Nacional (AAN), em conjunto com a Força Aérea, detetou e intercetou 19 drones não autorizados esta terça-feira na cidade de Lisboa.

Em comunicado, a AAN explica que 15 destes drones foram detetados na zona do Parque Eduardo VII, durante as cerimónias do arranque da Jornada Mundial da Juventude.

Foram também intercetados outros quatro drones em Belém e junto da Nunciatura Apostólica, local o Papa Francisco ficará durante a sua estada em Portugal.

No âmbito da JMJ e da visita de Francisco a Portugal, foram criadas Zonas de Exclusão Aérea (ZEA) em Lisboa e na zona de Fátima. “É proibido o emprego de qualquer meio aéreo, tripulado ou não tripulado, vulgo drone, salvo exceções muito específicas”, pode ler-se no comunicado.